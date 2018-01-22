مصر للطيران تسير رحلتين يوميا إلي لندن

مصر للطيران



دعاء محمود



أعلنت شركة مصر للطيران عن تسييرها ١٤ رحلة أسبوعيا إلى العاصمة البريطانية لندن، بواقع رحلة صباحية بطراز البوينج B777-300ER الذي يتسع إلى 346 راكبا، المزود بمقاعد على شكل آسرة منبسطة full flat bed وشاشات ترفيهية شخصية في كل مقعد، وغيرها من الإمكانيات، وأخرى مسائية بطراز البوينج B737-800NG أحدث الطرازات التي انضمت لأسطول مصرللطيران منذ أشهر قليلة والتي تسع 154 راكبا.



وتوفر مصرللطيران لعملائها على هذا الخط ميزة الرحلة المباشرة بين مطار القاهرة ومطار هيثرو بلندن، وتبلغ السعة المقعدية للرحلات بين المطارين 3500 راكبا، مما يناسب اختيارات العملاء المختلفة.



ويمكن للعملاء الحجز عبر مركز الاتصالات التليفونية علي رقم 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو وكلاء السياحة والسفر.

