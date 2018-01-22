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سيـــاســة
عبد العال: أمن الخليج جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
الإثنين 22 يناير 2018 01:52 م
على عبد العال 3
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على عبد العال 3
ياسمين فواز:
التقى الدكتور على عبد العال والوفد المرافق له بعلى بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، فى إطار زيارته على رأس وفد برلمانى إلى المملكة.
وأكد الدكتور على عبد العال خصوصية العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، موضحا أن التطابق الكامل للمواقف بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إنما يعكس عمق وترابط البلدين الشقيقين.
على الصعيد البرلمانى، شدد الدكتور على عبد العال على أهمية التنسيق البرلمانى بين البلدين الشقيقين فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث أن ذلك من شأنه إضافة بعداً شعبياً مميزاً للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، معتبراً أن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية البحرينية-المصرية خطوة ذات ثقل فى هذا الصدد.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور على عبد العال على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى ،مشدداً على أن مصر تعتبر أمن البحرين خط أحمر لا تقبل المساس به.
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