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نقل وملاحة
ميناء الزيتيات يستقبل 6500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع
الإثنين 22 يناير 2018 01:35 م
ميناء الزيتيات
أخر الأخبار
ميناء الزيتيات
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 319 راكبا و 115 شاحنة بضائع و 7 شاحنات عفش ركاب و 3 سيارات، بينما تغادر السفينتان أمانة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 338 راكبا و 96 شاحنة و 14 سيارة، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 370 راكبا و 108 شاحنات و 25 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 646 راكبا وتداول 113 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 157 راكبا و 16 برادا و 8 تريللات.
بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 212 راكبا و 17 برادا و 25 تريللا و 3 سيارات و 2 باص جيت، فيما غادرت السفينتان ايلة وبريدج وعلى متنهما 277 راكبا و 36 برادا و 11 تريللا و 4 باصات جي.
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