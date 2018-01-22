اجتماع لاحتواء أزمة استقالة رئيس هيئة الاستثمار

منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار

زوبع ترفض الكشف عن الأسباب.. وتؤكد " أولاد الهيئة " يعملون جيدا الأسباب



المال – خاص



علمت " المال " من مصادر مطلعة، أن اجتماعا وزاريا سيعقد فى القريب العاجل لبحث أسباب استقالة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واحتواء الأزمة.



ورغم أن زوبع رفضت الكشف عن أسباب الاستقالة المفاجئة، لكنها أكدت أن " أولاد الهيئة على علم بالاسباب التى تدفعتنى لذلك ".



وقال مسئولون بالهيئة إن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين قيادات هيئة الاستثمار ونوابها، بالاضافة إلى التغيير المستمر للقيادات دون إبداء أسباب مما اثار غضب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.









