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الإسكندرية
مطروح: 34.1 مليون جنيه مساعدات إنسانية
الإثنين 22 يناير 2018 12:58 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح 11111222
أخر الأخبار
علاء أبو زيد محافظ مطروح 11111222
معتز محمود
أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، حرص المحافظة على مراعاة الحالة الإنسانية لجميع المواطنين مع تقديم الخدمات المناسبة لهم ومد يد العون دائما لذوى الحاجة من الأسرة الفقيرة ومحدودة الدخل والتيسير عليهم.
وأشار المحافظ فى بيان له اليوم، إلى أنه تم صرف إعانات ومساعدات خلال عامين ونصف بمبلغ 34,1 مليون جنيه من خارج صندوق الموازنة، كمساعدات للمواطنين غير القادرين.
وأوضح أن عدد المواطنين المستفيدين بلغ 16895 حالة، فى إطار ما تقدمه المحافظة من خدمات وإعانات ومساعدات تلبية لاحتياجات المواطنين ووضع حلول فورية لمشاكلهم.
ولفت المحافظ الى أن من بين تلك الحالات علاج على نفقة المحافظة بمستشفيات خارج مطروح، ومساعدات علاج شهرية، ومعونة عربان، وترميم منازل، ومساعدات زواج للشباب غير القادرين بالإضافة إلى المساهمة فى شراء جهاز تنفس صناعى لإحدى المسنات، وصرف 20 ألف جنيه لأسرة ضحية حادث كوبرى ستانلى ورحلتى عمرة لوالده ووالدته، و5 آلاف جنيه للمصابين.
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