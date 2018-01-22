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بورصة وشركات
المصرية للاتصالات تعيد إطلاق الموقع الإلكتروني
الإثنين 22 يناير 2018 12:48 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن قيامها بإعادة إطلاق الموقع الإليكترونى بما يتواءم مع تلبية احتياجات المستثمرين.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الموقع يحتوى قائمة البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية كما يحوى على نتائج الأعمال موضحا أهم المؤشرات المالية والتشغيلية.
وأعلنت المصرية للاتصالات فى سبتمبر الماضى، عن إطلاق خدمات المحمول رسمياً لتصبح أول مشغل اتصالات متكامل في مصر.
وقالت الشركة فى وقت سابق إن عدد المشتركين في خدمة المحمول بلغ 2.3 مليون مشترك جديد من مختلف المحافظات بنهاية 2017.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 3.54 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى في 2017 مقابل أرباح بلغت 3.18 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
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