EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
حجز طعن أنس عمارة لاستبعاده من رئاسة النقض للحكم
الإثنين 22 يناير 2018 12:11 م
محكمة النقض
أخر الأخبار
محكمة النقض
نجوى عبد العزيز:
قررت دائرة طلبات رجال القضاء، تأجيل نظر طعن المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض ورئاسة الأعلى للقضاء لجلسة 19 مارس المقبل للحكم.
وتدخل في الطعن محمد حامد سالم، المحامي حيث دفع سالم في الجلسات الماضية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية، ودفع أيضا بعدم جواز نظر الطعن كون المحكمة لا تملك إلغاء القانون 13 لسنة 2017.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا