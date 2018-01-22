حجز طعن أنس عمارة لاستبعاده من رئاسة النقض للحكم

محكمة النقض

نجوى عبد العزيز:



قررت دائرة طلبات رجال القضاء، تأجيل نظر طعن المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض ورئاسة الأعلى للقضاء لجلسة 19 مارس المقبل للحكم.



وتدخل في الطعن محمد حامد سالم، المحامي حيث دفع سالم في الجلسات الماضية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية، ودفع أيضا بعدم جواز نظر الطعن كون المحكمة لا تملك إلغاء القانون 13 لسنة 2017.