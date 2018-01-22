وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بإنجلترا

منيرة مكرم - وزيرة الهجرة

المال ـ خاص:



في إطار زيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصربين في الخارج الرسمية للمملكة المتحدة، والتي دامت لمدة يومين، التقت أمس الاحد 21 يناير رموزا وقيادات الجالية المصرية هناك، في لقاء نظمته السفارة المصرية، والقنصلية العامة وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، للحديث عن أهمية التقدم لصناديق الاقتلاع، والمشاركة الانتخابية؛ لأن صوتهم أمانة لمستقبل هذا الوطن، إضافة لتأكيد حرص الدولة علي تلبية طلبات المصريين في الخارج، للتعبيرعن أولوياتهم، وحل المشكلات التي تواجه الجاليات في الخارج، وربط المغتربين بالوطن الأم ومؤسسات الدولة.



وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة نقل الواقع الاقتصادى والسياسي الحقيقي للمصريين بالخارج وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب المشاركة في برامج التنمية المستدامة التى تنفذها الحكومة في إطار استراتيجية 2030.



استعرضت وزيرة الهجرة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية، وقدمت شرحا وافيا لآلية الانتخابات، كما حثت الجميع على الاقتراع والتعبير بحرية عن إرادتهم، مؤكدة أن الجاليات هم خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج. و قد استمعت الوزيرة لكل الأطروحات والمبادرات والأسئلة التي قدمها أعضاء الجالية مشددة على ترحيبها الدائم بالتواصل مع الجميع.



ومن جانبه ألقى السفير ناصر كامل سفير مصر بلندن كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالسفيرة نبيلة مكرم في زيارتها الأولى للمملكة المتحدة، و أكد فيها علي تجانس وخصوصية الجالية المصرية في المملكة؛ إذ تعبر بحق عن مصر الجميلة بكل تنوعاتها وأطيافها، كما أثنى السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، في كلمته علي فاعلية وحيوية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.



وعلي هامش الزيارة قامت الوزيرة نبيلة مكرم بتكريم عدد من شباب الجالية وهم دكتور مينا بخيت مؤسس مجموعة باناسيا للابتكار العلمي و الاستثمار، ودكتور محمد عبد النبي طبيب جراحة عظام وزميل الكلية الملكية للجراحة، ودكتور ياسر الشربيني حاصل علي درجة الدكتوراة في الفارماكولوجي الإكلينيكية جامعة اكسفورد، كما قدمت تكريماً خاصاً للدكتور علي عادل أحد رواد الجالية، وكانت وزيرة الهجرة قد شاركت السبت الموافق 21 يناير في حفل مراسم تنصيب دكتور ناصر فؤاد أول نائب لورد مصري لمقاطعة شيشاير.



ومن ناحيتهم، أعرب أبناء الجالية المصرية بلندن عن سعادتهم بلقاء معالي وزيرة الهجرة لهم، ونقل أعضاء الجالية لوزيرة الهجرة تجربتهم في إنشاء المجلس التنسيقي للمنظمات المصرية بلندن والذي ينظم بدوره روابط وجمعيات المصريين هناك، والتي تتفاوت في قدمها ونوعية أنشطتها واتساع عضويتها وقدرتها علي العمل والتأثير سواء في محيطها أو في أرض الوطن.



وأوضحوا أنهم أسسوا هذا المجلس، ككيان تنسيقي يتيح لأغلبية الجمعيات المصرية علي الأقل في مرحلة أولى الجلوس حول مائدة واحدة بشكل دوري بهدف التنسيق وتوحيد الجهود فيما يخص المصالح المصرية وحماية المصريين في الخارج، وذلك انطلاقا من أن اللقاءات بين هذه الجمعيات أثبتت أنه لا مجال إطلاقا لطرح فكرة دمجها أو حتي بعض منها في كيان واحد حيث يتعارض ذلك مع الثقافة السائدة وتطلع البعض للحفاظ علي استقلاله أو منصبه وبالتالي بات واضحا أن مثل تلك المحاولات مآلها الفشل وإضاعة الوقت والجهد.



وأوضحوا خلال حديثهم آلية عمل هذا المجلس والتي تشمل اختيار سكرتير عام للمجلس يتولى منصبه لفترة محدودة ويتم تدوير المنصب بين الجمعيات بالاتفاق فيما بينها ودور السكرتير العام هو التنسيق بين الجمعيات لاتخاذ مواقف مشتركة والتقليل من التضارب في الأنشطة والتحركات وتمثيل المجلس إذا لزم.



وقد أثنت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على فكرة المجلس، مشيرة أنه من النماذج التي يجب تعميمها بين جاليات المصريين في الخارج.