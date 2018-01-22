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سيـــاســة
السادات يوجه رسالة للأحزاب والمستقلين
الإثنين 22 يناير 2018 12:00 م
محمد أنور السادات
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محمد أنور السادات
الرسالة: انتبهوا قبل إقرار قوانين انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية المقبلة
سلوى عثمان
وجه محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية رسالة إلى الأحزاب المصرية والمستقلين قال فيها: لا ينكر أحد أن هناك إنجازات حققها الرئيس السيسى رغم تحفظاتنا على الإسلوب والطريقة التى تمت بها والتعتيم وعدم إتاحة أى معلومات بشأنها للرأى العام لكن هل لا يستحق هذا الشعب العظيم الذى تحمل وصبر أن يمارس السياسة ويشهد تحول ديمقراطى حقيقى؟ وهل يعقل ألا يذكر أو يناقش هذا الموضوع ( ممارسة السياسة – التحول الديمقراطى) بمساحة كبيرة أثناء انعقاد المؤتمر تتناسب مع عدم شعور المصريين بالحياة الحزبية وإحجامهم عن المشاركة السياسية وأيضا غضب كثيرا من المثقفين والسياسيين من جمود الحياة السياسية المصرية.
وتساءل السادات: هل يعقل ويجوز إعداد قانون لانتخابات المجالس المحلية والبرلمانية المقبلة على أساس 75% قوائم مغلقة مطلقة و25% للمقاعد الفردية، فهل هذا تشجيع للأحزاب كى تشارك أم الأفضل القوائم النسبية حتى تستطيع الأحزاب أن تقدم مرشحيها وتبدأ التواصل والانخراط مع الجماهير؟ أليس هذا تعجيز للمستقلين على المقاعد الفردية للتنافس على دائرة تمثل نصف محافظة.
وأضاف: "للأسف ما زلنا نفكر بنفس أسلوب وطريقة تشكيل البرلمان الحالى بل نتجه إلى إحكام هندسة تشكيل البرلمان المقبل وكل المجالس المنتخبة بما فيها النقابات والاتحادات الطلابية، لكى الله يا مصر من أولئك الذين يريدون السيطرة والتحكم دون مشاركة حقيقية من أبناء الشعب“.
البرلمان
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