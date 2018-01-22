التموين: توريد 1.223 مليون طن قصب سكر

قصب السكر

محمد مجدي:



استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن موسم توريد قصب السكر من مزارعي صعيد مصر خلال الأسابيع الأولى لبدء موسم الحصاد.



وتضمن التقرير توريد مليون و223 ألف طن قصب أسفرت عن إنتاج 125 ألف و305 أطنان سكر.



وكلف الوزير الدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس محمد عبدالرحيم رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع سعر شراء الطن من المزارعين بـ720 جنيه مع سداد مستحقات كافة الموردين والمزارعين منذ بداية الموسم بأثر رجعى للسعر الجديد.