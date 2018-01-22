رويترز: استقالة زوبع من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار

منى زوبع - الاستثمار

وكالات:



قال مصدران حكوميان كبيران، إن منى زوبع رئيسة الهيئة العامة للاستثمار، تقدمت باستقالتها اليوم الإثنين، من المنصب الذى تولته فى أغسطس الماضى، ولم تتضح حتى الآن أسباب الاستقالة، ولا من سيحل محلها فى رئاسة الهيئة.



وقالت رويترز إن زوبع عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار فى وزارة الاستثمار، وفى الهيئة العامة للاستثمار، ومن قبلها مساعدا وكبيرا لمساعدى وزراء الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولى والاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لموقع الهيئة على الإنترنت.