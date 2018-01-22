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استثمار
رويترز: استقالة زوبع من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار
الإثنين 22 يناير 2018 11:35 ص
منى زوبع - الاستثمار
أخر الأخبار
منى زوبع - الاستثمار
وكالات:
قال مصدران حكوميان كبيران، إن منى زوبع رئيسة الهيئة العامة للاستثمار، تقدمت باستقالتها اليوم الإثنين، من المنصب الذى تولته فى أغسطس الماضى، ولم تتضح حتى الآن أسباب الاستقالة، ولا من سيحل محلها فى رئاسة الهيئة.
وقالت رويترز إن زوبع عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار فى وزارة الاستثمار، وفى الهيئة العامة للاستثمار، ومن قبلها مساعدا وكبيرا لمساعدى وزراء الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولى والاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لموقع الهيئة على الإنترنت.
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