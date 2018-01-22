تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الإثنين 22 يناير

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط مشتريات للمستثمرين الأجانب مقابل مبيعات محلية وعربية على عدد من الأسهم القيادية.



وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بحوالي 0.01% إلى 15338 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" 0.06% مسجلاً مستوى 848 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" بحوالي 0.06% إلى 2025 نقطة.



جدير بالذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الثلاثيني 0.46% عند مستوى 15339 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82% إلى 848 نقطة، وإمتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65% ليصل إلى 2023 نقطة.