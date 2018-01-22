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بورصة وشركات
مؤشر EGX30 مرشح للتراجع إلى 15300 نقطة
الإثنين 22 يناير 2018 10:48 ص
egx30
أخر الأخبار
egx30
جهاد سالم:
اعتبر خبراء التحليل الفنى، أن الضغوط البيعية التى شهدتها البورصة المصرية، الأحد، خاصة على صعيد المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب، بسبب عمليات جنى أرباح مؤقتة ومنطقية، مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة 15500 نقطة.
توقع الخبراء أن يستكمل المؤشر التراجع للقرب من مستويات 15300 نقطة، ليرتد صاعدًا مستهدفًا مستويات جديدة، تبدأ من 15500 وحتى 15800 نقطة، على الأجل القصير، محددين مستوى 15000 نقطة مستوى وقف خسائر للمستثمر قصير الأجل.
أنهيEGX30 تعاملات الأحد، على انخفاض بنسبة %0.46، مسجلا مستوى 15339 نقطة، وتراجع مؤشرEGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة، بنسبة %0.82، ليغلق عند 848 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100، الأوسع نطاقًا %0.65، ليسجل 2023 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى 4.2 مليار جنيه، ليسجل 866.05 مليار جنيه، مقابل 861.81 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.
قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30، اقترب بداية تعاملات الأحد من مستهدفه 15500 نقطة، وسرعان ما بدأت عمليات جنى الأرباح بالظهور، لا سيما من المؤسسات المحلية، ما دفع المؤشر لتقليص مكاسبه الصباحية، والإغلاق فى المنطقة الحمراء.
اعتبر جمال الدين ظهور عمليات جنى الأرباح بالقرب من مستويات 15500 نقطة طبيعية، غير مقلقة، طالما أن المؤشر أعلى مستوى 15000 نقطة، وتدعمه فى استكمال المسار الصاعد، على المدى القصير، مستهدفا 15500 نقطة، ثم 15800 نقطة.
نصح جمال الدين المستثمر قصير الأجل مستخدما مستوى 15000 نقطة، لوقف الخسائر، كما حدد مناطق الدعوم الحالية للمؤشر الرئيسى، عند 15300 نقطة، ثم 15075 نقطة.
أشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إلى أن EGX30، واصل تحركاته الإيجابية خلال تعاملات الأحد، التى بدأها الخميس الماضى، ليسجل مستوى جديد عند 15472، إلا أن مع اقترابه من مستوى المقاومة 15500 نقطة، بدأ يواجه بعض الضغوط البيعية دفعته للتراجع.
توقعت ميادة أن تكون عمليات جنى الأرباح التى ظهرت بالسوق مؤقتة، سرعان ما تزول مع اقتراب المؤشر من منطقة الدعم صوب 15300- 15250 نقطة، التى من المرجح أن يتمكن المؤشر من التماسك حولها، ويعاود الارتداد فى الاتجاه الصاعد.
أشارت إلى أن الرؤية المستقبلية للمؤشر على الأجل القصير لا زالت مستقرة، وأن المؤشر يستهدف مستويات 15500- 15700 نقطة، طالما حافظ على البقاء أعلى مستوى الدعم 15000 نقطة، الذى يعد مستوى إيقاف للخسائر للمستثمر قصير الأجل.
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات بداية الأسبوع، سيطرة بيعية من المصريين، والعرب، ليسجلا صافى بيع بقيمة 15.17مليون جنيه، و49.87 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 65.04 مليون جنيه.
اتجه الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 95.43 مليون، و2.89 مليون جنيه على التوالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 18.34 مليون جنيه.
سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى بيع بقيمة 110.6 مليون جنيه، و31.5 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت الأجنبية صافى شراء بقيمة 62.1 مليون جنيه.
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