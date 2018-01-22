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نقل وملاحة
غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
الإثنين 22 يناير 2018 10:42 ص
بوغازي الاسكندرية
أخر الأخبار
بوغازي الاسكندرية
معتز محمود
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت صباح اليوم غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف فى بيان للهيئة، أن قرار إدارة الحركة بالميناء ياتى بعد تسجيل الرصدة الجومائية ارتفاع الموج إلي 5 أمتار، وسرعة الرياح إلي 30 عقدة.
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