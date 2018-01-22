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الإسكندرية
تغييرات محدودة لرؤساء مدن مطروح
الإثنين 22 يناير 2018 10:37 ص
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
أخر الأخبار
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
معتز محمود
قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إنه بالتنسيق مع اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، تم إجراء تغييرات محدودة لرؤساء المدن بالمحافظة خاصة مدينتى العلمين وبرانى.
وتم تعيين كل من عبد الغفار الملاح رئيسا لمدينة العلمين، وحسين الصاوى رئيسا لمدينة برانى.
وأشار محافظ مطروح إلى أن تلك التغييرات المحدودة لرؤساء المدن تأتى فى إطار الإسراع فى خطوات التنمية، وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.
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