عائد أذون الخزانة يتراجع لمستويات التعويم

البنك المركزى 2

❐ متوسط تغطية العطاءات يقفز إلى 3.09 مرة الأسبوع الماضى.. و«المالية» تقلص اقتراضها فى الأجل الطويل

❐ فائدة «91» و«182» يوما تحت %19 مجددا



محمد سالم



سجل متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية، خلال الأسبوع الماضى، أقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف، وسط إقبال كبير من البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب مما رفع معدل تغطية الطروحات إلى 3.09 مرة فى المتوسط، مقابل 1.8 مرة فقط فى الأسبوع قبل الماضى.



وتراجع مؤشر المال «IR» الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية) 70 نقطة أساس خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا %18.02 وهو أقل مستوى منذ نهاية نوفمبر 2016.



وأرجع رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية الهبوط، إلى وجود توقعات قوية لدى البنوك والمؤسسات المختلفة بإمكانية خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وبالتالى يسعى الجميع إلى الاستفادة من العائد المرتفع فى الوقت الحالى.



وصعدت معدلات الإيداع والإقراض لدى "المركزى" بنحو 700 نقطة أساس، منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 ضمن إجراءات مكافحة التضخم.



وتعقد اللجنة اجتماعها، منتصف الشهر المقبل، ويعتقد مسئولون لدى البنوك المحلية ومحللون فى مجال بنوك الاستثمار، أنه قد حان الوقت لخفض العائد المرتفع على العملة المحلية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم على أساس سنوى، وتسجيلها نسبة سالبة على أساس شهرى.



وهبط المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسى للحضر للشهر الخامس على التوالى، فى ديسمبر 2017 ليسجل %21.9 و%19.9 مقابل %26 و%25.5 فى نوفمبر، على الترتيب، بعد أن بلغ المعدل السنوى للتضخم ذروته فى يوليو، عند %33 و% 35.3 على الترتيب، بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.



وسجل التضخم العام معدلا شهريا سالبا %0.2 فى ديسمبر 2017، وهو أول معدل سالب له منذ ديسمبر 2015، بعد أن استقر فى الفترة ما بين شهرى أغسطس ونوفمبر 2017 عند %1.1 متأثرا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، والتى ساهمت فى المتوسط بنسبة %44 فى المعدل الشهرى.



وحقق التضخم الأساسى المعد من جانب "المركزى" معدلا شهريا سالبا %0.37 فى ديسمبر، وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015، مقارنة بمعدل شهرى %1.3 فى نوفمبر و%0.7 فى أكتوبر و%0.25 فى المتوسط فى أغسطس وسبتمبر.



وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما بنحو 13 نقطة أساس، ليسجل %17.55 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.69 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفعت تغطية البنوك للعطاء إلى 3.4 مرة، بدلا من 1.8 فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 26.7 مليار جنيه عبر 377 عرضا، بينما قبلت "المالية" 101 عرض فقط بقيمة 7.75 مليار، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً بنحو 100 نقطة أساس دفعة واحدة ( كل 100 نقطة تعادل %1) ليصل إلى %17.659 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل 18.754 فى آخر طرح، بينما ارتفع معدل تغطية العطاء إلى 2.19 مرة، مقابل 1.6 مرة فى الطرح السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 17 مليار جنيه، من خلال 236 عرضا، قبلت "المالية" 114 منها بقيمة 7.3 مليار بتراجع 400 مليونا عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 53 نقطة أساس إلى %18.606 بدلا من %19.14 وارتفعت تغطية الطرح بشكل كبير إلى 3.4 مرة، مقارنة بـ 1.95 فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 23 مليار جنيه، تقريبا من خلال 386 عرضا، بينما قبلت "المالية" 8 عروض بقيمة 5.7 مليار، بتراجع 1.05 مليار عن المستهدف.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما إلى 80 نقطة أساس ليسجل %18.394 مقابل %19.202 فى الأسبوع قبل الماضى، وزادت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 3.33 مرة، بدلا من مرتين فقط، وعرضت الاكتتاب بقيمة 22.5 مليار جنيه، عبر 321 عرضا، قبلت الوزارة 107 منها فقط بقيمة 7.9 مليار جنيه، بزيادة 150 مليونا عن المستهدف من الطرح.



وسيطر الهبوط أيضا على عائد السندات بعد أسبوعين من الصعود

كان عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات) قد خسر 150 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين.



وهبط عائد السندات أجل 5 سنوات بنحو 41 نقطة أساس، مسجلا 15.441% مقابل 15.856 فى الطرح السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 3.8 مرة، بدلا من 1.5 فى الطرح السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر 126 عرضا بينما قبلت «المالية» 26 منها فقط بواقع 1.8 مليار بزيادة 550 مليونا عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وتقلص متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات، بنحو 72 نقطة أساس ليصل إلى %15.306 بدلا من %16.025 فى الطرح السابق ، وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير فى معدل تغطية العطاء ليصل إلى 4.06 مرة من 1.6 فى آخر طرح وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر 154 طلبا، لتقبل «المالية» 28منها بقيمة 776.2 مليون، بتراجع 224 مليونا تقريبا عن القيمة المستهدفة.



فى سياق متصل، قلصت «المالية» قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة فى الأسبوع الجارى، لتصل إلى 28 مليار جنيه بتراجع مليارا عن الأسبوع الماضى، وتتوزع القيمة المستهدفة من الطروحات بواقع 6.5 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما و7.5 مليار قيمة مستهدفة من أذون 273 يوما و7.5 مليار من أذون 364 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار بأجل 3 سنوات، ومليار بأجل 7 سنوات.



وعلى صعيد إدارة ملف السيولة، رفعت بنوك القطاع المصرفى قيمة عروضها للاكتتاب فى المزادات الأسبوعية للودائع ثابتة ومتغيرة العائد، لتصل إلى نحو 70 و146 مليار جنيه.



وطلب "المركزي" فى مزاد الودائع متغيرة العائد للأسبوع الماضى، الحصول على سيولة 135 مليار جنيه، لأجل 42 يوما تستحق 28 فبراير المقبل، بينما استحق للبنوك الأسبوع الجارى 120 مليارا كانت قد ربطتها فى مزاد سابق.



وقدمت البنوك 62 عرضًا بقيمة 146.725 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوبة %19.34 وأقل سعر فائدة %19.25 ومتوسط سعر العائد نحو %19.284.



وقبل «المركزى» نحو 135 مليار جنيه، من 43 عرضًا فى ثانى أكبر مزاد منذ إقرار الآلية فى 3 نوفمبر الماضي، وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول 19.29% وأقل سعر فائدة %19.25، ومتوسط سعر الفائدة فى المزاد نحو %19.283.



ويأتى ارتفاع حجم السيولة المعروضة من البنوك، مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية منتصف فبراير المقبل، وقوة ترجيحات قيام "المركزي" بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط التضخم بنهاية العام الماضى.



وطرح "المركزي" منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 70 مزادًا ضمن آلية المزادات متغيرة العائد بقيمة 2.815 تريليون جنيه، والآلية من ضمن الأدوات التى يستخدمها البنك لسحب السيولة من الأسواق.



فى سياق متصل، حصل "المركزي" من القطاع المصرفى على 10 مليارات جنيه، ضمن مزاد الودائع المربوطة ثابتة العائد لأجل أسبوع بفائدة %19.25، بينما تقدمت البنوك بسيولة 70 مليارا.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد "المركزى" تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.