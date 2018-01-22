حسن كامل

❐ سلامة: ننتظر تعاقد الحكومة.. والدولة حددت 8500 جنيه للإنتاج الجديد لمدة 3 أشهر



أحمد عاشور



لجأت شركات بنجر السكر، لحيلة جديدة، للتخلص من المخزون، وإتاحة مكان للإنتاج الجديد، الذى يبدأ خلال أيام قليلة، وذلك عبر إقرار خصم %2 للتجار، يعادل 160 جنيها للطن.



قال المهندس عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الأخيرة بدأت فى تقديم الخصم، لحين تنفيذ الحكومة وعدها بشراء المخزون، وتوزيعه على البطاقات التموينية، وهو نفس ما أكده حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر.



وتهبط أسعار السكر المحلى بعد الخصم، لأدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، مسجلة 7840 جنيها للطن، لكنها مازالت أعلى من المستورد، وقال رئيس شركة الدلتا، أن الأخير يستقر حالياً عند مستوى 7000 جنيه.



كانت «المال» قد انفردت، بالكشف عن تفاصيل الاجتماع الذى عقدته شركات السكر بشقيها الخاص والحكومى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيرى المالية والتموين، وشهد الاجتماع مقترح بشراء الحكومة 280 ألف طن، تمثل كامل المخزون الراكد لدى شركات البنجر.



وطلبت الحكومة من الشركات الحفاظ على مستوى أسعار لا تتجاوز 10 جنيهات للكيلو طوال 2018، وقال رئيس «الدلتا» إنه تم التوجيه خلال الاجتماع، بعدم تجاوز سعر البيع للجملة حاجز 8500 جنيه للطن، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.



ولفتت مصادر إلى أن الهدف من تحديد سعر الطن، هو الحفاظ على معدلات الأسعار خلال الانتخابات الرئاسية، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج لنحو 9000 جنيه، بعد زيادة سعر طن البنجر من 400 - 500 جنيه.



وأكد «سلامة» أن حل مشكلات السكر، يستلزم تحديد واضح لتكلفة الإنتاج، سواء للقطاع الخاص أو الحكومى، وتحديد هامش للربح، مع تدبير احتياجات السوق المحلية، حال ارتفاع الأسعار العالمية، وتدخل الدولة لحماية السوق عند اتجاه الأسعار العالمية للانخفاض .



وتابع «سلامة» الذى يعمل فى صناعة السكر منذ أكثر من 60 عاما، أن الشركات تعانى حاليا، من إلزام المصانع العامة فقط بتقديم دعم مالي لوزارة التموين، يتراوح بين 1 - 1.5 جنيه للكيلو، وهو ما مكن القطاع الخاص من التصرف فى إنتاجه بحرية كاملة.