تدريب مرشدى قناة السويس بميناء هامبورج

قناة السويس

نادية صابر



تبدأ هيئة قناة السويس تدريب 20 مرشدًا وقبطان قاطرة، بالتعاون مع شركة «Voith Turbo» والمتخصصة فى الصناعات البحرية، فى مقر الشركة بألمانيا وميناء هامبورج خلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر المقبلين.



يذكر أن شركة «Voith» الألمانية تقوم حاليا بتصنيع رفاصات القاطرات، التى يجرى بناؤها، بطراز «مصاحب» فى ترسانة بورسعيد، بقوة شد 70 طنا.



وعلمت "المال" أن تدريب المرشدين بمعامل شركة "VOITH" الألمانية وميناء هامبورج بألمانيا، سيتم على تشغيل الرفاصات المركبة بالقاطرات، أثناء أعمال تراكى وخروج السفن من الموانئ، إضافة إلى نقل أحدث نظم التشغيل إلى قناة السويس.



ويأتى تدريب المرشدين، استعدادا للتوسعات الجارية بميناء شرق بورسعيد وزيادة حركة دخول وخروج السفن، وهو الأمر الذى يتطلب بناء قاطرات جديدة، مصاحبة للسفن بجانب سياسة هيئة قناة السويس فى التدريب المستمر، ورفع كفاءة العاملين بالتنسيق مع الشركة الألمانية بناء على بنود عقد توريد الرفاصات الموقع خلال العام الجارى.



ومن المقرر أن يكون التدريب على 4 مراحل لفترة تصل إلى 15 يوما، على أن تتضمن المرحلة الأولى التدريب بمعمل ومحاكى رفاصات القاطرات بالشركة، يليها التدريب بإحدى الموانئ البحرية بألمانيا، ثم تدريب بمركز محاكاة التابعة لهيئة قناة السويس، وأخيرا التدريب العملى، فى ميناء شرق بورسعيد المحورى.



وأشار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، فى تصريحات سابقة، إلى أهمية القاطرات للملاحة فى قناة السويس وتعدد مهامها بدءا من مصاحبة السفن العابرة إلى استخدامها للقطر والإنقاذ والرباط.



وشدد على أهمية تحمل المتدربين للمسئولية التى تقع على عاتقهم بقيادتهم لهذه الوحدة الباهظة الثمن، عالية التكنولوجيا، خاصة مع تقدم وتطور هذه الوحدات المهمة والحيوية خصوصاً فى الموانئ وقناة السويس.



وقال إن عوامل نجاح قيادة القاطرات تتطلب الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية البحرية، وأهمها الانظباط واتباع القواعد العلمية السليمة فى صيانة القاطرات، فضلاً عن التدريب المتواصل للأطقم البحرية والتمسك بأخلاقيات العمل من احترام الأقدميات وحسن المعاملة.