القابضة لمياه الشرب تطرح مناقصة لتركيب مليون عداد تقليدى

ممدوح رسلان

سمر السيد



قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة تخطط لطرح مناقصة لتركيب مليون عداد تقليدى، خلال العام الجارى، غير أن الموعد الزمنى للطرح لم يتحدد بعد .



أكد رسلان لـ«المال»؛ أنه جار تركيب مليون عداد لتعمل بجانب 5 ملايين قائمة بالفعل، ليرتفع عدد العدادات لدى الشركة إلى 7 ملايين.



أوضح رسلان فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن «القابضة لمياه الشرب» كانت تخطط لتركيب 3 آلاف عداد مياه مسبق الدفع، ضمن 245 ألفًا تعاقدت عليهم فى العام الماضى، مرحلة أولى تجريبية «pilot»، بمحافظة الإسكندرية، ويشمل التطبيق كبار العملاء، والفنادق، والقرى السياحية، وتستهدف التجربة تقييم، وتحديد المشاكل والعيوب الفنية، والعدادات، لافتاً إلى أن التركيب ضمن خطة لإحكام عملية التحصيل، فى ظل تهرب الكثير من العملاء عن الدفع.



يتمثل تطبيق تجربة العدادات مسبق الدفع، فى شحن كارت بقيمة مالية معينة، على غرار خاصية شحن الهاتف المحمول، أو من خلال شراء نقاط من خدمة عملاء الشركة، أو من موظف التحصيل المعتمد، أو خلال كارت يباع بالمجمعات الاستهلاكية.

