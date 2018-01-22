المالية تلزم المحامين بطابع ضريبي

وزارة المالية المصرية

مها أبوودن:



تعتزم وزارة المالية، توقيع اتفاق مع نقابة المحامين، يلزم أعضائها بوضع «طابع» ضريبى، على قضايا موكليهم – مثل طابع الدمغة -، بغرض حصر الإيرادات الحقيقية، ومنع التهرب الضريبى.



قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، أمس، إن الوزارة تسعى لتحسين الحصيلة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، من خلال اتفاقيات مع الكيانات المنظمة لهم، وأشار إلى أن نقابة المحامين استجابت لهذا الطرح.



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن جاهزية منظومة ضريبة الأرباح الرأسمالية، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مسئولى البورصة، ووزارة المالية من إعدادها، مشيرا إلى أن تحديد توقيت تطبيقها، أو التحول لها بيد المجلس الأعلى للاستثمار.

يشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، تم تأجيلها 3 سنوات، مع تطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة بدلا عنها، منتصف العام الماضى.



وكشف المنير، أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة %62 خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بقيمة بلغت 249 مليار جنيه.



وقال إن ضريبة الدخل زادت بنسبة %41، محققة 103 مليارات جنيه، فيما زادت ضريبة القيمة المضافة %83، محققة 21 مليار جنيه.



وأشار إلى أن حصيلة الضريبة العقارية زادت %71، محققة 1.6 مليار جنيه، فيما حققت الجمارك زيادة بنسبة %44، محققة 15 مليار جنيه.



كشف المنير أن «المالية» أعدت تعديلا تشريعيا لتبسيط الإقرار الضريبى، وتقسيمه إلى جزئين، الأول من 7 صفحات، تقدم فى إبريل من كل عام، والجزء الثانى مخصص للبيانات المعقده، بحسب تعبيره، سيتم تقديمه بعد الأول بشهرين، مؤكدا قرب صدور قرار يلزم كبار الممولين، وشركات الأموال، بتسليم الإقرار إلكترونيا.



وقال المنير، إن وزارته انتهت من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا، كما انتهت من وضع رؤية متكاملة لمحاسبة المنشأت الصغيرة والمتوسطة.