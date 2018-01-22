روساتوم تبدأ رحلة تراخيص محطة الضبعة

الضبعة 989

عمر سالم:



انتهت شركة روساتوم الرسوية من إعداد التصميمات الأولية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الأيام القليلة الماضية، شهدت اجتماعات متتالية بين «روساتوم» وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ووزارة البيئة، وعددا من الجهات المسئولة عن المشروع النووى، لمناقشة التصميمات واعتمادها بشكل نهائى عبر منح التراخيص اللازمة لبدء أعمال التنفيذ.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، قد شهدا فى ديسمبر الماضى، توقيع وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود إنشاء 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، ومن المتوقع الانتهاء من المفاعل الأول والاستلام الإبتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2026، ويشمل البرنامج المتفق عليه التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية والصيانة، وإدارة ومعالجة الوقود المستنفذ.



وأتاحت وزارة المالية الروسية، قرضا تمويليا لإنشاء المشروع بقيمة 25 مليار دولار، تمثل %85 من قيمته، ووافق الرئيس عبد الفتاح اليسسى، على اتفاقية القرض، وتم نشره بالجريدة الرسمية منتصف مايو 2016.



أوضح المصدر أن الجانب الروسى لم يبدأ فى صرف أولى دفعات القرض، لافتا إلى أن ذلك مرتبط ببدء إجراءات التنفيذ، كما لفت إلى أن الجانب المصرى سيبدأ سداد التزاماته فى 2031، أى بعد 5 سنوات من إنشاء أول مفاعل.

يتكون المشروع من 4 مفاعلات نووية، بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، بإجمالى 4800 ميجاوات، ومن المقرر بدء تشغيل الأول خلال2026، على أن يتم عمل المشروع بالكامل فى 2028.



وطبقاً لاتفاقية القرض الروسى، الذى انفردت «المال» بنشره فى نوفمبر 2015، كان من المقرر أن يبدأ الصرف خلال 2016، بقيمة 247.8 مليون دولار، وحتى 2028 وفق جدول زمنى، اعتبرته الاتفاقية جدولاً مبدئيا، قد يطرأ عليه تعديل من وزارة المالية الروسية، وربطت استخدام الدفعات بتواريخ بوالص الشحن، ومذكرات الشحن الجوى، وأى وثيقة تؤكد تنفيذ الأعمال، والخدمات، وتسليم المعدات.



أضاف المصدر لـ «المال»، أن الشركة الروسية انتهت من الدراسات البيئية، وتسعى حاليا لنيل ترخيص وزارة البيئة للموافقة عليها، مشيرا إلى أن «الكهرباء» لم تطرح مناقصة التأمين على المشروع حتى الآن.



وكشف أن الوزارة تستعد لبدء مفاوضات مع الشركات، وتحالف المقاولات المصرى، الذى يشارك فى التنفيذ.