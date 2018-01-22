السعودية تبني 9 محطات لتحلية المياه

وكالات:





قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي أمس، إن المملكة تخطط لبناء 9 محطات تحلية مياه بتكلفة تتجاوز ملياري ريال (530 مليون دولار) على ساحل البحر الأحمر.





وأضاف أن طاقة المحطات ستبلغ 240 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وستُستكمل خلال أقل من 18 شهراً.





وتابع أن المشروع الذي يجري تنفيذه بموجب مرسوم ملكي للعاهل السعودي الملك سلمان سيساعد المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.





وكانت السعودية قالت في 2016 إنها تنوي اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركات محلية وأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية.



