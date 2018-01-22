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سيــارات
استدعاء 204600 سيارة أودي يورو 6
الإثنين 22 يناير 2018 01:16 ص
استدعاء 204600 سيارة أودي إف 6
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استدعاء 204600 سيارة أودي إف 6
وكالات:
طالبت هيئة منح التراخيص الاتحادية الألمانية شركة أودي لصناعة السيارات باستدعاء سياراتها من طراز يورو 6 التي تعمل بالديزل بعد التوصل لوجود "أجهزة غير مسموح بها" في سلسلة من الطرز التي تنتجها الشركة في ولاية بافاريا.
ويتعلق هذا الطلب بـ 77600 سيارة في ألمانيا و127 ألف سيارة في أنحاء العالم، أي ما مجموعه 204600 سيارة.
وقالت أودي، التي تمتلكها شركة فولكسفاجن، إنها كانت تحقق بشأن المخالفات في سياراتها التي تعمل بالديزل منذ أشهر، حيث إنها كانت تعمل مع السلطات الألمانية المعنية بفضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.
ونتيجة لذلك، أصدرت الهيئة أحكامها المتعلقة بسيارات أودي التي تعمل بمحركات "في 6 تي دي أي"، مما يعني أنه سوف يتم تحديث البرامج في طرز معينة.
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