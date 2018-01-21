EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التموين: تعاقدنا مع السودان لتوريد لحوم ستباع بسعر 85 جنيها للكيلو
الأحد 21 يناير 2018 10:58 م
اللحوم البرازيلية 556
أخر الأخبار
اللحوم البرازيلية 556
أحمد صبري
كشف محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عن أنهم تعاقدوا مع السودان لتوريد لحوم طازجة في المجمعات الاستهلاكية لشركات المصرية والنيل والأهرام والدلتا مما خفض السعر إلى 85 للكيلو الواحد .
وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور إلى أن الوزارة استطاعت خفض أسعار اللحوم الحمراء من 140جنيها إلى 100جنيها.
وأكد أن السعر سينخفض قريبا بعد الانتهاء من مشروعي البتلو والمليون رأس بالتعاون مع وزارة الزراعة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا