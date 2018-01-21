التموين: تعاقدنا مع السودان لتوريد لحوم ستباع بسعر 85 جنيها للكيلو

أحمد صبري



كشف محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عن أنهم تعاقدوا مع السودان لتوريد لحوم طازجة في المجمعات الاستهلاكية لشركات المصرية والنيل والأهرام والدلتا مما خفض السعر إلى 85 للكيلو الواحد .





وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور إلى أن الوزارة استطاعت خفض أسعار اللحوم الحمراء من 140جنيها إلى 100جنيها.



وأكد أن السعر سينخفض قريبا بعد الانتهاء من مشروعي البتلو والمليون رأس بالتعاون مع وزارة الزراعة.



