اﻷهلي يثأر من المقاصة ويعزز صدارته للدوري

الأهلي والمقاصة

علي المصري



قلب فريق الكرة بالنادي اﻷهلي، تأخره بهدف أمام ضيفه مصر المقاصة، لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اﻷسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز، ليثأر من هزيمة الدور اﻷول.



سجل هدف اللقاء اﻷول الغاني جون أنطوي مهاجم المقاصة والمعار من اﻷهلي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط اﻷول، عبر ضربة جزاء، احتسبها محمود عاشور حكم اللقاء، علي محمد الشناوي حارس اﻷهلي، الذي عرقل أنطوي داخل المنطقة.



وأدرك النيجيري جونيور أجايي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من عبدالله السعيد، استقبلها أجايي ووضعها بهدوء في مرمى محمود حمدي حارس المقاصة.



ومن خطأ دفاعي قاتل لأحمد عبدالعزيز "مودي" مدافع الفريق الفيومي، عاد أجايي ولكن هذه المرة في دور صانع اﻷلعاب، حيث مرر كرة ماكرة لوليد سليمان، في الدقيقة 85، لم يجد صعوبة في وضعها بالمرمي.



بتلك النتيجة يعزز اﻷهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 45، بفارق 4 نقاط عن اﻹسماعيلي الثاني، ويتبقى ﻷبناء القلعة الحمراء مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام يوم 8 فبراير المقبل.



فيما واصل مصر المقاصة سلسلة نتائجه السلبية مؤخرا، تحت قيادة عماد سليمان المدير الفني للفريق الفيومي، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 21، محتلًا المركز الثاني عشر، في جدول ترتيب المسابقة.