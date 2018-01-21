آراء مزراعي قصب السكر بعد تدخل السيسي لزيادة سعر التوريد

قصب السكر

البعض مؤيد للسعر والاخر يعتبره أقل من المطلوب





الصاوي أحمد



تلقي مزراعي قصب السكر قررالرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد القصب 20 جنيها بنوع من التقدير والعرفان وهو ما أكدته البيانات الصحفية للنقابات كخطوة من الرئيس لأرضاء أهل الصعيد بالتزامن مع إفتتاح عدد من المشروعات هناك

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"المالل" استطلعت أراء أهل الشأن والاختصاص حول سعر التوريد النهائي للقصب، التي كانت مؤيدة للخطوة ،ولكن هناك لاتزال هناك آراء ترى أن أسعار التوريد لا تزال أقل من المأمول .



و أكد الشافعي حسن نائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر ورئيس الجمعية الفرعية في الأقصر، أن قرار الرئيس السيسي إضافة 20 جنيه علي سعر طن القصب سوف يضيف هامش ربح للفدان بقيمة 800جنيه لتصبح 28 ألف و800 جنيه حيث ينتج الفدان 40 طن منها 26 ألف جنيه تكلفة الزراعة.



وطبقا لنائب رئيس الجمعية تختلف تكلفة الزراعة طبقا لنوع التربة حيث لو كانت الأرض قريبة من نهر النيل تكون إنتاجيتها مرتفعة عكس الأرض الجبلية التي تحتاج إلي أسمدة ومجهود أكبر في الزراعة وفي كل الأحوال ويتراوح المكسب بين 5 إلي 10 الآف جنيه للفدان في المتوسط .



وطبقا لبيانات لنقابات الفلاحين ولجنة الزراعة يتكلف الفدان نحو 26 ألف جنيه حيث أوصت "اللجنة " وطالبت الحكومة أن يكون سعر التوريد بين 800إلي 850 جنيها للطن لكي يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين .



واوضح "الشافعي" أن هذة العوائد غير مجزية لفدان القصب ،بالنظر للمصروفات والمجهود البدني والمادي خلال الـ12 شهر مدة زراعة المحصول حيث من الأجدي زراعة محاصيل اخري مثل الموز والخضراوات والذرة التي يمكن زراعتها علي مدار 3 عروات ويتم بيعها كعلف للماشية بأسعار مرتفعة .



وكشف "الشافعي " أن شركة السكر والصناعات التكاملية واجهت مأزقا خلال الأيام القليلة المقبلة ،بسبب عدم إعلان السعر رغم أنه كان محددا لـ700 جنيه – قبل ان تبلغ 720 جنيها بعد تدخل الرئيس – .



ووفقا لنائب رئيس الجمعية فإن 10 % فقط من المزارعين بدأوواعمليات جمع المحصول خلال الفترة الماضية والباقية متخوفة، وننتظر إعلان السعر رسميا



وكان القرار الأخير لشركة السكر هو سرعة صرف مستحقات المزارعين حيث حصل كل مزارع علي 90 % من قيمة ما تم توريده لصالح شركة السكر حتي الآن، وفق الشافعي.



وأوضح "الشافعي " أن الفدان الواحد يحتاج لـ30 شيكارة أسمدة خصوصا في الأفدنة المنزرعة في الأراضي الجبلية بينما يحتاج الفدان المنزرع في الأرض الخصبة لـ13 شيكارة يوريا فقط وهي حصته المدعمه التي يحصل عليها من الجمعية بسعر 3200 جنيه .



و أعدت النقابة العامة للفلاحين دراسة كاملة عن إجمالى تكلفة زراعة فدان لقصب السكر والتى تخطت حاجز (22) ألف جنيه لمن يروون أرضهم ب"الراحة"،أما إذا كانت الأرض تروى باستخدام ماكينة الرى فان تكلفة الفدان ترتفع الى 26500 خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار فى الفترة الماضية وبالتالى يخسر الفلاح سنوياً فى زراعة فدان بمحصول قصب السكر(1700) جنيه بخلاف مجهوده وعمله طوال العام.



ومن جانبه أكد الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي علي أهمية المواءمة بين مصلحة الشركات الحكومية والمزارعين في عملية التسعير،مقترحا تشكيل لجنة من الحكومة لتسعير السكر تشمل مجلس المحاصيل السكرية وجمعية منتجي القصب وشركة السكر .



واكد الغندور أن زراعة القصب باتت تعتمد علي الزراعة الحديثة في الدول المنتجة له مثل السودان والبرازيل حيث يتم الجمع والتعبئة آليا دون تدخل بشري حيث يكون التكلفة أقل وهو ما أثر علي أسعار السكر عالميا التي أنخفضت خلال الفترة الماضية .



وفي المقابل اشادت عدد من نقابات الفلاحين بقرار الرئيس حول سعر قصب السكر .



وأيد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين -اليوم - قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيه وتعهد بان يلتزم جميع الفلاحين فى ربوع مصر بتوريد محصول القصب الى المصانع لتجنب حدوث اى ازمات نتيجة لما تمر به البلاد من ظروف إقتصادية صعبة وسيتم القبول بذلك السعر مع المطالبة بزيادات اخري في الموسم المقبل .



من جانبه أشاد النقيب العام للفلاحين الزراعيين الحاج عماد أبوحسين بقرار الرئيس السيسي بشأن زيادة سعر توريد القصب،وذلك لتخفيف العبء على كاهل الفلاح المصرى بعد رفع أسعار المحروقات والمستلزمات الزراعية والأيدى العاملة،لافتا أن قرار الرئيس جاء إستجابة سريعة لمطالب الفلاحين تزامنا مع تواجده بإحدى محافظات الصعيد ،معتبرا ذلك القرار بـ"عيدية" الرئيس لأهالى الصعيد.



وكانت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قد أكدت فى بيان سابق،أن وزير التموين والتجارة الداخلية أخطر وفد من النقابة بأن الحكومة وافقت على رفع سعر توريد الطن إلى 700 جنيها بدلا من 620 جنيها،حيث تبلغ تكلفة طن قصب السكر الواحد بداية من زراعته حتى حصاده إلى أكثر من 600 جنيهًا،وعدد الأفدنة المزروعة بمحصول قصب السكر على مستوى الجمهورية 300 ألف فدان متمركزة فى صعيد مصر "أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا " كما تم توريد 11 مليون طن فى العام الماضى ،بالإضافة إلى زيادة أعباء العمالة ورفع أسعار الأسمدة.





