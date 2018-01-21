هبوط 6 بورصات عربية بقيادة مصر والدوحة.. وصعود أبوظبي

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم، الأحد، بقيادة الدوحة ومصر، بينما صعد مؤشرا بورصتى أبوظبى والبحرين فقط بنسبة طفيفة وسط تعاملات متواضعة.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.5 %، ليصل إلى 15340 نقطة، ولكن سعر سهم شركة أوراسكوم للتنمية كسب 3% بعد أن اقترح مجلس إدارة الشركة تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات مصرية إلى جنيه واحد للسهم.



وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6% ليسجل 9145 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد 1.4 %.



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3 %، لينخفض إلى 7513 نقطة، وهبط سعر سهم شركة المراعي 1.2 %، وكذلك سعر سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة صناعات غذائية في المملكة ومساهم رئيسي في المراعي نزل بحوالى 2.2 %، وهبط سعر سهم شرمة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) 1.6 %.



وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.5 % ليصل إلى 3512 نقطة مع نزول أسعار أسهم معظم شركات التطوير العقاري، ومنها سهم داماك العقارية الذى هوى سعره 1.7 %.



بينما خسر مؤشر بورصة مسقط أكثر من 0.9 % لينزل إلى 4979 نقطة، فى حين ارتد مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند 6620 نقطة.



وكسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.2 % ليزداد إلى 4636 نقطة بصعود سعر سهم شركة أدنوك للتوزيع 3 %، بينما صعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.2 % ليستقر عند 1336 نقطة.



وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2% مدعومًا بصعود سهم أدنوك للتوزيع 3% إلى 2.73 درهم. وبدأ بنك جولدمان ساكس يوم الخميس تغطيته لسهم أدنوك للتوزيع بتوصية ”بالشراء“ محددًا سعره المستهدف لاثني عشر شهرا عند 3.31 درهم.

