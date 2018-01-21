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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 655 جنيهًا
الأحد 21 يناير 2018 08:04 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات اليوم، الأحد، في نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعد ليسجل 655 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا أمس.
وأضاف واصف لـ"المال" إن عيار ١٨ سجل 561 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 749 جنيهًا مقابل 747 جنيهًا، وصعدت الأوقية لنحو 1333 دولارًا بدلًا من 1331 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5236 جنيهًا مقابل 5225 جنيهًا.
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