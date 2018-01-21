صعود أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 655 جنيهًا

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات اليوم، الأحد، في نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا.



قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعد ليسجل 655 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا أمس.



وأضاف واصف لـ"المال" إن عيار ١٨ سجل 561 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 749 جنيهًا مقابل 747 جنيهًا، وصعدت الأوقية لنحو 1333 دولارًا بدلًا من 1331 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5236 جنيهًا مقابل 5225 جنيهًا.