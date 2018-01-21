لا مرشحين رسميا لانتخابات الرئاسة حتى الآن

سلوى عثمان

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن اللجنة المشكلة من الهيئة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، أنهت أعمالها في موعدها المقرر لها في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم /الأحد دون أن تتلقى أية طلبات للترشح في الانتخابات، وذلك لليوم الثاني على التالي.





وقال المستشار لاشين إبراهيم – في تصريح – إن الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرة في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من راغبي الترشح المستوفين لأوراقهم ومستنداتهم التي سبق وأعلنت عنها الهيئة، بصورة يومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر.





من ناحية أخرى، أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، مستمرة في أداء عملها في تحرير نماذج تأييدات المواطنين للمرشحين الذين يرغبون في ترشحيهم في الانتخابات الرئاسية، وحتى يوم 29 يناير الجاري بما فيها أيام العطلات الرسمية وأيام الجمعة.