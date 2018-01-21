حمدين صباحي يحرر توكيلا لترشح خالد علي

سلوى عثمان



أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة عن تحريره اليوم توكيل بالشهر العقارى لدعم المرشح الرئاسي خالد علي بالانتخابات الرئاسية المقبلة



ونشر صباحي صوره التوكيل عبر صفحته الرسميه على موقع الفيس بوك وأعلن دعمه لعلي







