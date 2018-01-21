أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حمدين صباحي يحرر توكيلا لترشح خالد علي

حمدين صباحي وخالد علي
حمدين صباحي وخالد علي
حمدين صباحي وخالد علي

سلوى عثمان

أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة عن تحريره اليوم توكيل بالشهر العقارى لدعم المرشح الرئاسي خالد علي بالانتخابات الرئاسية المقبلة

ونشر صباحي صوره التوكيل عبر صفحته الرسميه على موقع الفيس بوك وأعلن دعمه لعلي



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