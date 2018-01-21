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اتصالات وتكنولوجيا
ضبط 831 خط محمول ببيانات وهمية
الأحد 21 يناير 2018 05:40 م
خطوط محمول
أخر الأخبار
خطوط محمول
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في حملة أمنية.. من ضبط 831 خط محمول مسجلا ببيانات وهمية وذلك لتجنب استغلالها في العمليات الإرهابية.
كانت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قد تبنت وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط خطة لتكثيف حملاتها لضبط المتاجرين بخطوط الهاتف المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين أو ببيانات وهمية وذلك بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن والجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
واستهدفت هذه الحملة بالتنسيق مع مديريات أمن الغربية والمنيا والإسكندرية محلات بيع خطوط وهواتف المحمول, وأسفرت عن ضبط 831 خط مختلف الأنواع مسجل ببيانات وهمية تمهيدا لبيعه.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, ويجرى تكثيف تلك الجهود واستمرار الحملات
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