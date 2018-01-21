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استثمار
السعيد تتوقع مساهمة القطاع الخاص باستثمارات تحقق 60 % من النمو
الأحد 21 يناير 2018 05:12 م
هالة السعيد 33
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هالة السعيد 33
خلال السنة المالية الحالية
خالد بدر الدين
تتوقع هالة السعيد وزيرة التخطيط أن يقود استثمارات القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى ليساهم بحوالى 60 % من النمو خلال السنة المالية الحالية التى تنتهى يونيو القادم بالمقارنة مع 48 % خلال السنة المالية الماضية.
وضخ المستثمرين الأجانب أكثر من 19 مليار دولار فى سوق الديون المحلية و ولكن الاستثمار الأجنبى المباشر مازال بطيئا ولكن هالة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بحوالى 5.5 % خلال السنة المالية الحالية وقالت إن الحكومة تخطط لتأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة.
وذكرت وكالة بلومبرج أن هالة السعيد تتوقع أيضا أن تزداد نسبة مساهمة استثمار القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى إلى ما بين 62 % و 65 % خلال السنة المالية القادمة بفضل تزايد ثقة المستثمرين فى برامج الإصلاح الحكومى التى بدأت فى نوفمبر 2016 والتى أثبتت نجاحها مع ابتعاد المستثمرين عن القطاع الحكومى واتجاهه إلى القطاع الخاص.
وترى هالة السعيد أن مصر تمثل ملاذا آمنا وسط منطقة انتشرت فيها التوترات العنيفة واستجاب الاقتصاد بشكل جيد للتدابير التى تنفذها الحكومة ومنها تعويم الجنيه الذى ساعد على إنهاء مشكلة نقص الدولار وجعل صندوق النقد الدولى يوافق على منح مصر برامج قروض بقيمة 12 مليار دولار.
وأكدت هالة إن نمو الاقتصاد بلغ 5.2 % خلال الشهور من يوليو إلى سبتمبر مع تفوق الاستثمار على الاستهلاك مما أدى إلى دفع النمو عاليا لدرجة أنها تتوقع أن ينمو بنسبة 6 % خلال السنة المالية القادمة و 7 % خلال السنة المالية 2019-2020 .
وقالت هالة أيضا إن نمو القطاع الصناعى زاد بحوالى 7 % و قطاع البترول بأكثر من 8.8 % و العقارات بنسبة 12.5 % والقطاع الزراعى بنسبة أقل توقفت عند 3 % .
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