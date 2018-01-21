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بورصة وشركات
ايكمى تتظلم من قرار استبعادها من الأسهم الأنشطة المتخصصة
الأحد 21 يناير 2018 05:04 م
الدولية للصناعات الطبية - ايكمي 6
أخر الأخبار
الدولية للصناعات الطبية - ايكمي 6
شريف عمر
تقدمت شركة الدولية للصناعات الطبية "ايكمى" بتظلم لدى ادارة البورصة المصرية، للاعتراض على قرار استبعاد سهم الشركة من قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها كالشراء الهامشي والبيع والشراء في الجلسة الواحدة، وطالبت في التظلم بإلغاء القرار لما قد يسببه من آثار سلبية على اكتتاب زيادة رأس المال التي تجريه الشركة حالياً.
وقال هشام صابر رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة الدولية للصناعات الطبية "ايكمى" إن مسؤولي الشركة تفاجئوا يوم الخميس الماضي بتلقي العديد من الاستفسارات من شركات ادارة المحافظ حول خروج السهم من قائمة أسهم الأنشطة المتخصصة، مبدية تخوفاتها من احتمالية تأثر اكتتاب زيادة رأس المال بشكل سلبى لتخوف المستثمرين من شراء السهم، وعدم القدرة على التخارج منه.
وأضاف صابر فى تصريحات خاصة لـ "المال" : توجهت يوم الخميس الماضي لإدارة البورصة للاستفسار عن أسباب القرار، خاصة وأن تعاملات الشركة لم تشهد أيه الغاء عمليات في الشهور الستة الماضية، كما لم تواجه أيه عقوبات أو غرامات مالية، بجانب احتلالها صدارة تداولات بورصة النيل، وهو ما يتعارض مع القرار الأخير من البورصة.
واستطرد : نجرى حالياً زيادة كبيرة لرأس المال بهدف الاستحواذ على شركات واضافة انشطة جديدة، وبعد قرار البورصة قد نواجه صعوبات فى تغطية النسبة الاكبر من الزيادة، ويتولى البنك التجاري الدولي مهام البنك متلقى الاكتتاب، والذى سينتهى يوم 4 فبراير القادم.
وكانت ادارة البورصة قد أعلنت بعد انتهاء جلسة تداول الأربعاء الماضي، اجراء المراجعة الدورية لتعديل قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش - التداول في ذات الجلسة، وذلك وفق المقترح المقدم من البورصة المصرية، والذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، ونتج عنها انشاء قائمة "أ"، تتكون من 97 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وهى التي خرجت منها ايكمى لتنقل الى الفئة الأخيرة والتي لا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً.
وأكد رئيس مجلس ادارة ايكمى أن الشركة سلمت ادارة البورصة اليوم كافة المستندات التي تثبت اعتراضها على القرار، وتنتظر البت النهائي من البورصة في هذا الشأن.
يشار الى أن سهم ايكمى شهد حركة هبوطية بداية من جلسة الخميس الماضي، لينتقل من مستويات 1.38 الى 1.24 جنيه للسهم.
وكانت إدارة البورصة قد وافقت على زيادة رأس المال المدفوع ايكمى من 12 مليون جنيه إلى 42.14 مليون، عبر الدعوة لاكتتاب نقدى لقدامى المساهمين، لتوظيفها في زيادة الطاقة الانتاجية وإضافة منتجات جديدة، موزعة ما بين 5 ملايين جنيه لإضافة نشاط الاستيراد، وتخصيص 2.5 مليون جنيه لاستيراد ماكينة للتصنيع، وسداد 6 ملايين جنيه للرصيد الدائن لقدامى المساهمين، وتخصيص 3 ملايين لتنشيط رأس المال العام، و6 مليون جنيه لزيادة رأس المال شركتها التابعة ألفا ميدكال للصناعات الطبية.
ويبلغ رأسمال إيكمي 12 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، وحققت الشركة صافى ربح 288.3 الف جنيه في الشهور التسعة الاولى من 2017 مقابل 278.3 الف جنيه في الفترة المماثلة من 2016
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