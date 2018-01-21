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رياضة
الأهلي يكرم أبطال السلة والطائرة والأسكواش غدًا
الأحد 21 يناير 2018 05:00 م
رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء
أخر الأخبار
رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء
على المصرى
يقيم مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، في السابعة مساء غدٍ الاثنين، حفل تكريم لعدد من فرق النادي التي حققت بطولات خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة المجلس لتحفيز الفرق الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للنادي في المحافل المختلفة والتأكيد على مساندة المجلس لكل أبناء النادي.
وأوضح رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، أن المجلس سيقوم بتكريم فريقي السلة "رجال وسيدات"، وفريقي المرتبط "شباب وفتيات"، بعد تتويجهم بلقب بطولة دوري المرتبط، كما سيكرم المجلس فريق الكرة الطائرة "سيدات" بعد تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية.
ويقوم مجلس إدارة القلعة الحمراء، أيضا بتكريم لاعبي الأهلي في الاسكواش مصطفى عسل، الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة تحت 17 عاما، وعبدالله عمرو الذي توج ببطولة ألمانيا المفتوحة تحت 13 عاما.
الأهلي يكرم أبطال السلة والطائرة والاسكواش غدًا
على المصرى
يقيم مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، في السابعة مساء غدٍ الاثنين، حفل تكريم لعدد من فرق النادي التي حققت بطولات خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة المجلس لتحفيز الفرق الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للنادي في المحافل المختلفة والتأكيد على مساندة المجلس لكل أبناء النادي.
وأوضح رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، أن المجلس سيقوم بتكريم فريقي السلة "رجال وسيدات"، وفريقي المرتبط "شباب وفتيات"، بعد تتويجهم بلقب بطولة دوري المرتبط، كما سيكرم المجلس فريق الكرة الطائرة "سيدات" بعد تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية.
ويقوم مجلس إدارة القلعة الحمراء، أيضا بتكريم لاعبي الأهلي في الاسكواش مصطفى عسل، الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة تحت 17 عاما، وعبدالله عمرو الذي توج ببطولة ألمانيا المفتوحة تحت 13 عاما.
الأهلي يكرم أبطال السلة والطائرة والاسكواش غدًا
على المصرى
يقيم مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، في السابعة مساء غدٍ الاثنين، حفل تكريم لعدد من فرق النادي التي حققت بطولات خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة المجلس لتحفيز الفرق الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للنادي في المحافل المختلفة والتأكيد على مساندة المجلس لكل أبناء النادي.
وأوضح رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، أن المجلس سيقوم بتكريم فريقي السلة "رجال وسيدات"، وفريقي المرتبط "شباب وفتيات"، بعد تتويجهم بلقب بطولة دوري المرتبط، كما سيكرم المجلس فريق الكرة الطائرة "سيدات" بعد تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية.
ويقوم مجلس إدارة القلعة الحمراء، أيضا بتكريم لاعبي الأهلي في الاسكواش مصطفى عسل، الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة تحت 17 عاما، وعبدالله عمرو الذي توج ببطولة ألمانيا المفتوحة تحت 13 عاما.
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