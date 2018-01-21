اتحاد الكرة يدعم ترشح السيسي

اتحاد الكرة يدعم السيسي

على المصرى



عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اليوم الأحد، مؤتمرا بمقر الاتحاد بالجبلاية، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة.



وحضر المؤتمر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي ولفيف من رؤساء الاندية واعضاء مجلس إدارتها ونجوم كرة القدم والرياضة المصرية ونخبة من أعضاء مجلس النواب وافرع الاتحاد والإعلام الرياضي



وجاءت دعوة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، لاحتشاد الرياضيين اليوم بمقر الاتحاد بالجبلاية، من جميع الأجيال لأجل هذا الهدف النبيل والذي يعد وقفة تاريخية للرياضيين الذين لهم السبق في هذه المواقف تجاه وطنهم الغالي.



وقال اللواء ثروت سويلم، إن اتحاد الكرة باعتباره أعرق وأكبر الاتحادات الرياضية في مصر، قام بهذه المبادرة بعد أن لمس رغبة نجوم الرياضة في التعبير عن مشاعرهم تجاه رئيس الجمهورية



وأضاف أن احتشاد الرياضيين غدا من جميع الأجيال لأجل هذا الهدف النبيل يعد وقفة تاريخية ، لطالما كان للرياضيين السبق في هذه المواقف تجاه وطنهم الغالي.

