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بورصة وشركات
القومية للأسمنت: ما زلنا نستقبل عروض مناقصة الطاقة
الأحد 21 يناير 2018 04:35 م
شركة القومية للأسمنت
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شركة القومية للأسمنت
رجب عزالدين
قالت شركة القومية للأسمنت إنها ما زالت في مرحلة انتظار استقبال عروض المكاتب الاستشارية المشتركة فى مناقصة الطاقة تغيير منظومة الطاقة بالشركة.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الموعد المحدد لاستقبال العروض هو 11 فبراير القادم، علما بأن القيمة الحقيقية للطاحونة سوف تظهر فور الانتهاء من المناقصة.
وقالت الشركة الاسبوع الماضى إن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بالإشراف على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء الخاص بطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي 2017-2018.
وصرحت الشركة في ديسمبر الماضي، بأن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت تشكيل لجنة لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر اخرى كمصادر بديلة للطاقة التي تستخدمها الشركة.
وأعلنت القومية للأسمنت الأسبوع الماضى عن توقف الأفران رقم (3)، (4)، فى إطار أعمال الصيانة الدورية.
تأسست الشركة عام 1956، وتعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)،وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والاتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات الليكا وجميع أنواع الطوب وكذلك جميع المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة.
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