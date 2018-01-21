كريم تبحث تداعيات دعوة سائقيها للإضراب

أوبر وكريم

محمد فتحي



قالت رنا غنيم، مدير العلاقات العامة بشركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إن الشركة سوف تجتمع اليوم لمناقشة دعوة سائقي كريم مصر للإضراب غدًا.



جاء ذلك على خلفية دعوة عدد من سائقي شركتي أوبر وكريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول للإضراب غدًا، بسبب مقتل أحد سائقى الأخيرة قبل أيام، على أيدى شابين عاطلين أثناء توصيلهما لإحدى مناطق القاهرة الجديدة لسرقة أمواله.



وأضافت غنيم لـ"المال" أن الدعوة للإضراب ليست على مستوى جميع الكباتن، حيث طمأنت عملاء الشركة على سير العمل غدًا بشكل طبيعى، مؤكدة عدم تأثر الخدمة غدًا.



يذكر أن خدمات كريم متاحة حاليًا فى 14 مدينة هى الإسكندرية والساحل الشمالى خلال إجازة الصيف، بالإضافة إلى 8 مدن أخرى فى الدلتا تضم المحلة وبنها ودمنهور والمنصورة وطنطا وكفر الدوار ودمياط والزقازيق، كما أنها متاحة فى ثلاث مدن بالقناة هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد.



ويعمل على منصة "كريم" الالكترونية لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، 80 ألف كابتن تستهدف زيادتهم إلى 100 ألف بنهاية الربع الأول من 2018، وفق تصريحات سابقة لـ"رامى كاطو" رئيس الشركة بمصر.