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ثقافة وفنون
مجد القاسم: أستعد لتصوير نكتة بايخة من ألبومي الجديد
الأحد 21 يناير 2018 03:14 م
النجم مجد القاسم
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النجم مجد القاسم
أحمد حمدي:
كشف النجم مجد القاسم أنه يستعد الأيام القادمة، لتصوير أكثر من أغنية جديدة من الألبوم الجديد الذي طرحه منذ فترة قصيرة للجمهور "نكتة بايخة" بعد تصوير أغنية يارايق منه تزامنا مع موعد طرحه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال نيوز" أنه استقر على أغنية ثانية من الألبوم "نكتة بايخة" وهي عنوان ألبومه لتصويرها بطريقة الفيديو كليب نهاية يناير الجاري على أقصى تقدير.
وتابع القاسم أنه يقوم حاليا بدراسة أماكن تصوير الأغنية وستكون في القاهرة وسيستقر على المخرج للأغنية خلال أيام قليلة وتم رصد ميزانية جيدة للكليب الجديد.
من ناحية أخرى سيقوم مجد القاسم بإحياء أكثر من حفل غنائي الفترة المقبلة في مصر للترويج لألبومه الغنائي الجديد نكتة بايخة.
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