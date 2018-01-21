EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الزمالك يواصل استعداده للقاء المصري
الأحد 21 يناير 2018 02:57 م
الزمالك يواصل استعداده للمصري
أخر الأخبار
الزمالك يواصل استعداده للمصري
تدريبات خفيفة لكاسونجو وراحة سلبية لتوفيق
على المصرى:
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته ظهر اليوم الأحد، على ملعب "عبداللطيف أبورجيلة" بمقر النادى، وعقد الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال، جلسة فنية مع اللاعبين، وشهدت تأكيد المدير الفنى، على أهمية التركيز في مباراة المصري المقبلة، لحصد الثلاث نقاط من أجل استمرار تحسين النتائج، مطالبا اللاعبين بأهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني ودور كل منهم في الملعب.
وحصل الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية، في ظل اصابته بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الداخلية الأخيرة والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف وسجل خلالها كاسونجو هدف الزمالك الأول، واكتفى اللاعب بتدريبات خفيفة بالجري حول الملعب حتى لا تتفاقم إصابته .
فيما خضع حراس الفريق لتدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، الذى حرص على منح الحراس جرعات تقوية، حيث اصطحب بعض أدوات رفع الأثقال داخل الملعب من أجل تقوية العضلات للحراس بجانب التمرين الفني .
وانتظم بقية اللاعبون في التدريبات الجماعية، والتي أشرف عليها الثنائي حمد إبراهيم المدرب العام، وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد، حيث خضع اللاعبون لتدريبات جري حول الملعب ثم تدريبات الإطالات وفك العضلات.
وتابع إيهاب جلال، المران من منتصف الملعب، ثم حرص على التواجد في منطقة تدريبات حراس المرمى، ومتابعة آداء الثنائي أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم "جنش" والحراس الشباب تحت قيادة مدرب الحراس، حيث اهتم جلال بالوقوف لوقت طويل لزيادة المنافسة بينهم واستنفاذ أقصى جهد للظهور بشكل جيد مع الفريق في الفترة القادمة
وفضل الجهاز الفني منح أحمد توفيق لاعب الفريق، راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم بسبب اصابته بجرح ف قدمه اليسرى، حيث حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال حتى لا تزداد الآلام في موضع الاصابة .
وتعرض محمد أشرف "روقة" لاعب الفريق، لإصابة بمزق في اليد اليسرى، وظهر اللاعب في مران اليوم برباط الضغط على يده لكنه شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة المصري بالدوري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا