EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
تداول 315. 7 مليون طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال 2017
الأحد 21 يناير 2018 02:53 م
موانئ البحر الأحمر
أخر الأخبار
موانئ البحر الأحمر
نادية صابر
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت خلال عام 2017 تداول 7 ملايين و 315 الف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 1% عن العام الأسبق ( 2016 ) وذلك بموانئ السويس والزيتيات وسفاجا والقصير ونويبع.
حيث بلغت كمية الوارد 3 ملايين و 840 الف طن، بينما بلغ الصادر 3 ملايين و 475 الف طن بزيادة الصادر على الوارد بنسبة 9% وانخفاض الوارد بنسبة 5% عن العام الاسبق.
واشار يوسف إلى أن ميناء السويس شهد تداول 301 الف طن بضائع بكمية وارد 67 الف طن وصادر 234 الف طن بنسبة زيادة فى الصادر على الوارد بنسبة 248 % خلال نفس الفترة.
بينما شهد ميناء سفاجا تداول 3 ملايين و 912 الف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 1% عن العام الاسبق حيث بلغ الوارد 2 مليون و 114 الف طن والصادر مليونا و 798 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 432 الف طن بكمية وارد 100 الف طن وصادر 331 الف طن بزيادة الصادر على الوارد خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 230%.
وفى نفس السياق استقبل ميناء الزيتيات مليونا و 559 الف طن بوتاجاز، وغادر ميناء القصير مليون و 112 الف طن فوسفات.
الموانئ المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا