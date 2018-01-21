تداول 315. 7 مليون طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال 2017

موانئ البحر الأحمر

نادية صابر



أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت خلال عام 2017 تداول 7 ملايين و 315 الف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 1% عن العام الأسبق ( 2016 ) وذلك بموانئ السويس والزيتيات وسفاجا والقصير ونويبع.



حيث بلغت كمية الوارد 3 ملايين و 840 الف طن، بينما بلغ الصادر 3 ملايين و 475 الف طن بزيادة الصادر على الوارد بنسبة 9% وانخفاض الوارد بنسبة 5% عن العام الاسبق.



واشار يوسف إلى أن ميناء السويس شهد تداول 301 الف طن بضائع بكمية وارد 67 الف طن وصادر 234 الف طن بنسبة زيادة فى الصادر على الوارد بنسبة 248 % خلال نفس الفترة.



بينما شهد ميناء سفاجا تداول 3 ملايين و 912 الف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 1% عن العام الاسبق حيث بلغ الوارد 2 مليون و 114 الف طن والصادر مليونا و 798 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 432 الف طن بكمية وارد 100 الف طن وصادر 331 الف طن بزيادة الصادر على الوارد خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 230%.



وفى نفس السياق استقبل ميناء الزيتيات مليونا و 559 الف طن بوتاجاز، وغادر ميناء القصير مليون و 112 الف طن فوسفات.

