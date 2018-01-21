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بورصة وشركات
الرقابة المالية تدرس مستندات زيادة رأس المال المصدر لبنك QNBA
الأحد 21 يناير 2018 02:25 م
هيئة الرقابة المالية
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية
رجب عزالدين:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تلقت نموذج إفصاح بنك قطر الوطنى الأهلى لزيادة رأس المال المصدر وجارى فحصه ودراسته.
ووافق مجلس إدارة البنك بجسلتهه المنعقدة 16 يناير الجارى على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 8.9 مليار جنيه إلى 9.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 890 مليون جنيه عن طريق توزيع سهم مجانى لكل عشرة أسهم ممولة من الاحتياطى العام وفقا للمركز المالى فى 31 ديسمبر 2017.
كما وافق المجلس على اقتراح توزيع نقدى لمساهمى البنك بمبلغ جنيه واحد للسهم على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 31.5% خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017.
وارتفعت أرباح البنك 5.5 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 4.2 مليار جنيه خلال العام السابق 2016.
وسجل البنك ارتفاع فى أرباحه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي لتصل إلى 4.2 مليار جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 3.08 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016.
ويبلغ رأسمال البنك الحالى 8.9 مليار جنيه موزعا على 890 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.
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