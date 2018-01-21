استقرار أسعار اللحوم.. و25 جنيهًا للدواجن

لحوم 99

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار اللحوم فى السوق المحلية -اليوم الأحد- بين 105 و125 لكيلو الكندوز، و130 للضانى، و135 للبتلو.



كما استقرت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و36 لطبق البيض.



وعن أسعار الأسماك استقرت عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.