صعوبة التربة تؤخر تسليم أراضى شرق بورسعيد

- بينها 4 ملايين متر مربع لصالح «بورسعيد للتنمية»

- مصدر: إمداد الشركات بالمساحات المخصصة الربع الأول من العام

المال ـ خاصكشف أحمد المفتى، مدير الشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية، عن أن الشركة تتسلم من 250 إلى 500 ألف متر فى منطقة شرق بورسعيد، خلال الشهر المقبل، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار تسلم المرحلة الأولى المخصصة للشركة، التى تصل إلى 4 ملايين متر من إجمالى 16 مليونًا.قال المفتى، إن تسليم الأراضى تباعًا، بسبب أعمال تدعيم التربة، نظرا لصعوبة التعامل مع تربة بورسعيد الطينية، التى تقوم بها الهيئة الهندسية، مضيفاً أن الشركة تقوم بإعداد التصميمات الخاصة بالمرحلة الأولى من الطرق، وأعمال البنية التحتية، وجارى الاتفاق مع المقاولين لبدء الأعمال.أضاف أنه جارى الانتهاء من بناء وتشطيب 3 مبان خاصة بقاعة المؤتمرات، والمكاتب الإدارية، ومراكز التدريب، وأخرى للمنطقة التجارية.يذكر أن «شرق بورسعيد للتنمية» تأسست من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلا فى مجموعة التنمية الصناعية IDG ، إحدى شركات سامكريت للاستثمار، وشركة حسن علام القابضةHA خلال العام الماضى.قال مصدر حكومى، إن الهيئة الاقتصادية تستهدف تسليم باقى العقود الموقعة فى مؤتمر شرم الشيخ الأخير خلال الربع الأول من العام الجارى، وبدأ مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الأسبوع الماضى، تسليم تحالف مجموعة «بولاريس الزامل» للمناطق الصناعية، وشركتى «أرضك» للتطوير العقارى، و«سياك» القابضة للتنمية والإدارة، عقد الأرض بمساحة 5,5 مليون متر مربع، من أرض المنطقة الجنوبية، باستثمارات قدرها 3.5 مليار دولار، وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



