EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسي يوجه بالانتهاء من مشروع سكن كريم
الأحد 21 يناير 2018 12:09 م
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أخر الأخبار
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أحمد صبرى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من مشروع سكن كريم، العام الحالى، بدلا من عامين، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر، باقى التكلفة.
وأضاف فى تعليقه على كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي، د.غادة والى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد، أنه يجب الاهتمام بجودة مشروع "سكن كريم"، وإنهاء وصلات المياه والصرف والكهرباء، وأكد أن المستهدف أكثر من 67 ألف وحدة.
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا