كويك وينز ومالتيبليز مستشارًا ماليًا لحوالى 40 كيانًا محليًا

عمر الشنيطي

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تتولى شركتا «كويك وينز» و«مالتيبليز»، دور المستشار الإدارى والمالى لحوالى 40 كيانا محليا تعمل بقطاع الأغذية، من خلال تقديم دراسات الجدوى اللازمة لمساعدتها على التطور والنمو، ضمن مشروع ازدهار تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.



قال محمد عليش، الشريك المؤسس فى «كويك وينز» ومدير المشروع، إن شركته تترأس التحالف الاستشارى الذى يضم أيضًا شركتى «مالتيبلز للاستشارات المالية» و«ستيتمنتس للاستشارات المحاسبية» لتقديم الدعم الفنى للكيانات الناشئة.



وأوضح، فى تصريحات خاصة لــ«المال»، أن برنامج «ازدهار» عبارة عن حملة تطلقها الوكالة اﻷلمانية للتعاون الدولى بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية اﻷلمانية، وغرفة الصناعات الغذائية، وتقوم وزارة التجارة والصناعية المصرية برعايته، وذلك لمساعدة الشركات على النمو والتطور واجتذاب مستثمرين جُدد.



وقال إن البرنامج يعمل على دعوة عدد كبير من المستثمرين المحليين والخارجيين فى نهاية مدته التى تبلغ 14 شهرًا على مرحلتين، وذلك لعرض فرص النمو لدى الشركات للاستثمار بها.



وأضاف عليش أن «ازدهار» يهدف إلى إتاحة الفرص لشركات الصناعات الغذائية النامية للحصول على دراسة متكاملة لتطوير أوضاعها ومساعدتها على النمو المستدام عبر رؤية إستراتيجية متكاملة يقدمها لها التحالف الاستشارى، وينقسم البرنامج إلى مرحلتين بمدة تصل لـ7 أشهر بعدد 20 شركة لكل مرحلة.



ولفت إلى أن هناك شروطا ينبغى توافرها فى المستشارين المتقدمين للبرنامج، أولها أن تراوح العمر ما بين 28 و40 سنة، بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، 3 منها فى مجالات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى توافر المهارات اﻷساسية التى تؤهل المشترك للعمل فى مجال الاستشارات اﻹدارية.



فى سياق متصل، عدد المهندس فريد أبوحديد، استشارى أول فى شركة كويك وينز والمنسق العام للبرنامج، المعايير الواجب توافرها بالكيانات المتقدمة، وهى أن تكون مصرية مسجلة تعمل فى أى من قطاعات الصناعات الغذائية، مع مرور عامين على الأقل على بدء نشاطها وتقديم المستندات اللازمة بما يثبت ذلك (السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانية المعتمدة ﻵخر عامين)، إضافة إلى كونها عضوًا فى غرفة الصناعات الغذائية، وأن يكون معدل نمو أرباح الشركة ﻵخر عامين يترواح ما بين 20 و25% سنويًا.



وتابع أنه لا بد أن يكون للشركة المتقدمة خطة عمل واضحة وطموحة للنمو مع الاستعداد لفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة، وأن يعمل بها على اﻷقل 5 موظفين دائمون، ولا يزيد عددهم على 200، وألا تزيد إيرادات الشركة السنوية عن 20 مليون جنيه، موضحة أن اﻷفضلية ستكون لاختيار الكائنة بمناطق الصعيد والدلتا، والتى تسعى لإيجاد فرص عمل للفئات اﻷكثر حاجة للعمل.



وأوضح أنه سيتم إعداد قائمة نهائية بالشركات المشاركة فى البرنامج وبدء تقديم الدعم الفنى فى مارس 2018، وتسليم الخطة التطويرية للكيانات فى نهاية يونيو 2018.



وعلق عمر الشنيطى، الشريك والمؤسس لمجموعة «مالتيبليز»، بأن هذا البرنامج يمثل تغيًرا إستراتيجياً فى طريقة تطوير مثل هذه القطاعات، لكونه يقدم حلاً متكاملاً لتلك الشركات المتكاملة ينطوى على إعداد دراسة جدوى وخطة عمل مستقبلية تهدف إلى تقديم تلك الكيانات للمستثمرين سواء مؤسسات مالية أو شركات واعدة فى قطاع الأغذية لضمان توفير التمويل اللازم، وكذلك مساعدة «الناشئة» على إتمام الصفقات مع المستثمرين من الناحية المحاسبية والقانونية.



وأضاف أن ذلك القطاع يعد قطاعاً واعداً لأن لمصر ميزة تنافسية قوية فيه خاصة فيما يخص التصدير بعد انخفاض قيمة الجنيه.