تجميد صلاحيات مجلس إدارة العبوات الطبية

شركة العبوات الطبية

«كويك وينز- مالتيبليز» مستشاراً مالياً لحوالى 40 كياناً محلياًّ



المال ـ خاص



تعانى شركة العبوات الطبية عدم قدرة مجلس الإدارة الجديد من ممارسة مهامه الوظيفية فى ظل عدم صدور الموافقة النهائية من السجل التجارى التابع للهيئة العامة للاستثمار.



قال عبدالحافظ سليمان، العضو المنتدب للعبوات الطبية، إن المجلس الحالى والذى تم تعيينه فى ديسمبر الماضى، لا يستطيع تسيير الأمور الإدارية المعتادة فى الشركة من صرف الرواتب وشراء المواد الخام والتوسع فى الإنتاج، فى ظل عدم التأشير النهائى فى هيئة الاستثمار.



وتابع سليمان، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هيئة الاستثمار عقدت جمعية عمومية للعبوات الطبية تحت إشرافها وداخل مقر الهيئة فى 5 ديسمبر الماضى، وقررت عزل مجلس الإدارة، وتعيين آخر جديد من كبار المساهمين لتولى مهام الشركة، ولكن حتى الآن لم تحصل الأخيرة على تأشيرة السجل، رغم اقرار موافقة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية على الجمعية.



وقال إن عدم التأشيرة يقلل قدرة الشركة على تسيير الأعمال والوفاء بالتعاقدات الحالية لشركات أدوية حكومية وغير حكومية، كما يقلل التعاقدات الجديدة لصالح شركات الأدوية، ويعوق الإفراج عن المواد الخام المكدسة بالميناء، وما يتبعها من غرامات، بجانب عدم القدرة على تحصيل المستحقات.



جدير بالذكر أن هيئة الاستثمار دعت نوفمبر الماضى، لعقد جمعية عمومية لشركة العبوات الطبية يوم 5 ديسمبر الحالى، بناء على طلب المساهمين، للنظر فى عزل مجلس الإدارة، وعدم إبراء ذمته واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومساءلتهم قانونياً عن كل المخالفات المنسوبة إليهم والتى تتعلق بطرق إدارة الشركة، وأسفرت عن تكبدها خسائر كبيرة، وهو ما نتج عنها تعيين مجلس إدارة جديد من المساهمين.



وأبدى العضو المنتدب لشركة العبوات الطبية، انزعاجه من التداخل الإدارى والذى أدى لتعطيل استثمارات الشركة المقيدة فى البورصة ولديها أكثر من 1500 مساهم، موضحاً أنها تملك السيولة الكافية لزيادة الإنتاج حالياً، وتطمح لسداد رواتب العمالة المتأخرة.



ونشرت المال مؤخراً عقد وفد من العبوات الطبية، يضم وائل بباوى رئيس مجلس الادارة، وسليمان، ومحمد ماهر، عضو مجلس الادارة، اجتماعاً مع مسئولى البنك الأهلى، لبحث خطط إعادة جدولة القروض المستحقة على الشركة.



ويضم مصنع العبوات الطبية، 6 خطوط إنتاج لأمبولات التعبئة، بالإضافة إلى خطين للفايل – عبوات الأدوية - وآخر لإنتاج الألومنيوم وقصدير التعبئة، ومن المخطط زيادة حجم المبيعات خلال العام المقبل ليبلغ 85 مليون جنيه، مقابل 16 مليونًا فى 2016، مع زيادة صافى الربح 38 مليون جنيه، من خلال الترويج والتسويق للمنتجات، واستغلال نقصها بالسوق المحلية.



كما أن هناك دراسة للتوسع عبر إضافة خط لإنتاج عبوات بنج الأسنان، والذى يتم استيراده بالكامل، وتعمل العبوات فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية والصيدلية.



وتأسست الشركة 2006، وتم طرحها فى البورصة مطلع 2009 بقيمة عادلة 2.40 جنيه، ويبلغ رأسمالها 64 مليون جنيه موزعة على 64 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وخلال النصف الأول من العام الماضى، تكبدت العبوات الطبية بـ8.338 مليون جنيه خسائر، مقابل 165 ألفا فى الفترة المماثلة من 2016.



فيما بلغت خسائرها فى الربع الثانى فقط 9.3 مليون جنيه، وكان المجلس السابق يستهدف تحقيق ربح 12 مليونا العام الحالى، وإيرادات بقيمة 50 مليون جنيه عبر السوق المحلية، وتنشيط الصادرات.