معدلات التداول بميناء الإسكندرية تواصل التراجع

ميناء الإسكندرية

المال - خاص



واصلت معدلات التداول داخل هيئة ميناء الإسكندرية انخفاضها للشهر الثالث على التوالى، بعد أن سجلت 4.7 مليون طن فى نوفمبر الماضى، مقابل 4.8 مليون خلال أكتوبر، و5.1 مليون طن فى سبتمبر، طبقا لبيانات حصلت عليها «المال» من الهيئة.



أوضحت البيانات أن حجم الواردات سجلت خلال نوفمبر الماضى 3.75 مليون طن، فيما بلغت الصادرات مليون طن فقط، لتمثل حجم الواردات قرابة %80 من المتداول بالميناء الأول فى التجارة الخارجية المصرية.



قفزت البضائع غير المحواة أعلى معدلاتها خلال نوفمبر، وبلغت 3.6 مليون طن، فيما كانت البضاعة المحواة مقدرة 1.1 مليون طن، التى توزعت بواقع %61 منها واردات، والباقى صادرات بواقع %39، ومثلت نسبة البضائع العامة %26 من المتداول بالميناء خلال نوفمبر الماضى، بينما كانت الحاويات نسبتها %30، والصب الجاف %17، والصب السائل %16.



تداولت الميناء قرابة 121 ألف حاوية فى نوفمبر، مقابل 126 ألف حاوية مكافئة خلال أكتوبر الماضى، لتفقد الهيئة 5 آلاف حاوية فى نوفمبر، كما كانت بانخفاض قدره %4، مقابل نفس الشهر من 2016.



بمقارنة ما تحقق خلال نفس الشهر من العام الماضى، هناك زيادة فى إجمالى البضائع غير المحواة، واردة بنسبة %5، و%100، فى البضائع غير المحواة صادرة، التى نتجت عن زيادة صادرات الحاصلات الزراعية.



وفىالمقابل حقق الميناء زيادة فى إجمالى البضائع الواردة خلال نوفمبر الماضى مقارنة بنوفمبر 2016 بنسبة %4، وفى البضائع الصادرة بنسبة %42 إجمالى قدره %10.



واجهت الميناء نقصا فى عدد السفن مقارنة بنوفمبر 2016 بنسبة %3، واستقبلت الميناء خلال نوفمبر الماضى 330 سفينة.



تأتى إحصائية الحاويات متباينة حال قياسها مع الطاقة التصميمية لأرصفة الحاويات بالميناء، سواء عدد الحاويات أو وزنها بالطن، وبلغت الطاقة التصميمية المحققة إلى التصميمية من الحاويات فى ميناء الإسكندرية، بواقع %64.1، والدخيلة بواقع %66.7.



بلغ معدل بقاء السفينة بالميناء 5.2 يوم بالإسكندرية، والدخيلة 7.2 يوم، كما بلغ متوسط فترة انتظار السفن دون عمل / يوم، فى الإسكندرية 5 أيام، والدخيلة 9.6 يوم.



تعامل مع هيئة ميناء الإسكندرية 71 توكيلًا ملاحيًا، واحتل توكيل وكالة الخليج كأكبر توكيل خلال الشهر بإجمالى خدمة 29 سفينة، وبضائع تصل إلى 440 ألف طن، بنسبة %8.5 من إجمالى المتداول من السفن التى بلغت 321 سفينة خلال الشهر.



ثم جاءت فى المرتبة الثانية"MSC "20 سفينة بنسبة %5.9، و«لات» للملاحة 15 سفينة، بنسبة %4.4، البحرية 15 سفينة بنسبة %4.4، و«أركاس» بواقع 14 سفينة بنسبة %4.1، والوطنية 11 سفينة، بنسبة %3.2، وتراجع خط الميرسط ليقوم بتردد 8 سفن فقط، بينما كانت الشهر الماضى 16 سفينة.