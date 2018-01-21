تحديد نسب التميز بين أراضى ميناء الإسكندرية خلال أيام

- نص عليها قرار 800 لسنة 2016 بشأن حق الانتفاع

- الانتهاء من دراسة تخطيط 44 فدانًا وتجهيزها للطرح

- الميناء يلغى مزايدة على 12 ألف متر بعد تقدم عرض وحيد





السيد فؤاد

قال مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الهيئة تستعد لإصدار قرار نسبة التميز فى أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضى الميناء نهاية لاشهر الجارى وفقاً للضوابط التى حددها القرار رقم 800 لعام 2016، بشأن الانتفاع بالأراضى والساحات، والمخازن المغلقة، والجمالونات المغطاة، والمساحات داخل محطة الركاب، والمجمعات الإدارية، والمحلات المملوكة لهيئات الموانئ.

ونسبة تميز تضاف إلى مقابل حق الانتفاع بالأراضى وتنقسم إلى ثلاث فئات تصل إلى %35 بالنسبة للفئة «أ» و%25 للفئة «ب»، أما الفئة «ج» التى يقع ضمنها معظم شركات الشحن والتفريغ فتم تحديد نسبة التميز بواقع 190 جنيه للمتر سنويا.

أشار عطية إلى أن حجم الأراضى بالهيئة أصبح كبير بعد ضم أرض الشركة التجارية للأخشاب، والبالغ مساحتها 44 فداناً، بعد موافقة وزارة المالية رسمياً على ضمها للمنطقة الجمركية بالميناء على أن يتم طرح كراسات شروط استغلالها فور الانتهاء من المخطط العام.

وفى سياق متصل توقع عطية انتهاء بنك الاستثمار الأوروبى من إعداد دراسة المنطقة اللوجستية الملحقة بالميناء على مساحة 400 فدان، خلال 6 أشهر، بعدها طرح بعض مناطق المشروع على القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مختلفة مرتبطة بالبضائع التى ترد لميناء الإسكندرية.

يذكر ان ميناء الإسكندرية تستهدف إنشاء مشروع لوجستى على ترعة النوبارية، وتتميز المنطقة بإمكانية ربطها مع ميناءى الدخيلة والإسكندرية، بشبكة من خطوط النقل المتعدد الوسائط نهريًا وبريًا، والسكة الحديد.

لفت رئيس الهيئة إلى أن هناك بعض الشركات تقدمت لمشروع المركز التجارى الخاص بمحطة الركاب البحرية، ومن المقرر توقيع عقود لاستغلالها المركز خلال الفترة القليلة المقبلة.

أشار إلى أنه أجريت دراسة جدوى للمول التجارى المقترح تحت إدارة جهة سيادية، ووضع خطة لاختيار نوعية الشركات للمحلات داخل المول، وفتح المول للجمهور من خلال البوابة الخلفية للميناء.

يقع المركز التجارى لمحطة الركاب على مساحة إجمالية 8725 متر مربع منها مساحات استثمارية تبلغ 6370 متر مربع، ومساحات مفتوحة تبلغ 2400 متر مربع ، ويتضمن المركز 107 محال أو مكتب، و5 مطاعم، و3 كافتيريات، والمركز التجارى يرى البحر، يطل على قصر رأس التين، وينقسم إلى 3 قطاعات ( A + B + C) ، ومكون من طابقين.

وفى سياق آخر كشف عن أن الهيئة تعاقدت للمرة الأولى مع شركة مصر للتأمين، بهدف التأمين على جميع المعدات الخاصة بالميناء، لا سيما أنه خلال الأعوام الماضية تعرضت بعض الوحدات للغرق، وفقدت بعض مميزاتها بعد انتشالها.

أوضح أن الهيئة لجأت للتأمين على معداتها بعد ارتفاع أسعارها خاصة صفقة شراء 8 قاطرات متوقع دخولها خلال الأعوام المقبلة، وتوريد أو قاطرتين خلال أيام من شركات بناء وإصلاح السفن.

وقال عطيه فى حديثه لـ«المال» إن مجلس الدولة من المقرر أن ينتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من مراجعة عقده مع شركة فينوس انترناشونال الخاص بإنشاء وتشغيل محطة الصب غير النظيف بالميناء.

يبلغ طول الرصيف الأصلى للمشروع 600 متر فى الطرف الشمالى الشرقى، والامتداد المقترح بطول 320 مترا، ليصبح إجمالى الرصيف 940 مترا، وبناء حاجز أمواج خلف الرصيف المقترح بطول 320 مترا، وتقدر إجمالى الساحات التخزينية، والمخازن، والمبانى الإدارية 103 آلاف مترًا، وطرح المشروع فى المزايدة العلنية بنظام الإنشاء والتشغيل BOT، ويبلغ حجم استثمار المشروع 1.8 مليار جنيه.

أوضح عطية أن الهيئة ألغت المزايدة الخاصة بالساحة المقدرة 12 ألف متر مربع والمخصصة لتخزين الحاويات بميناء الإسكندرية، بعد تلقى عرض وحيد فقط.

لفت إلى أن ما تردد مؤخرًا عن أن الهيئة وضعت أسعار مبالغ فيها، ليصل سعر المتر إلى 333 جنيه شهريا ليس دقيق، مشيرا إلى أن الهيئة تراجع القيمة التقديرية، ومن المقرر طرح الساحة مرة أخرى فور إعادة تسعيرها.



