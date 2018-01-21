تعديل تشريعي لتبسيط الإقرار الضريبي قريبا

وزارة المالية المصرية وزارة المالية المصرية

مها أبوودن:



كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، أن وزارته أعدت تعديلا تشريعيا لتبسيط الاقرارات الضريبية، وتقسيمه إلى جزئين، الأول من ٧ صفحات يتم تقديمها فى ابريل من كل عام، والجزء الثانى وهو الجزء المعقد من البيانات، سيتم تقديمه بعدها بشهرين.



قال المنير خلال المرتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية إن وزارته انتهت من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا، كما انتهت من وضع رؤية متكاملة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



وأكد المنير أن وزارته تعمل مع البورصة، لوضع نظام متطور للضريبة على الأرباح الرأسمالية ليكون جاهز حال اتجهت الدولة لتطبيقها على أرباح البورصة.