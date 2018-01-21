مستخلصى الثغر تنتهى من مقترحات لائحة الاستيراد الجديدة

- ترسل للصناعة والتجارة لإدراجها فى النسخة النهائية

- الشعبة طالبت بإلغاء المادتين 33 و34 لإتاحة التصدير دون قيود

معتز محمود





انتهت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية «الثغر» من إعداد التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تقديمها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لوضعها فى الحسبان عن اقرار الصيغة النهائية.





وتضمنت تعديلات شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية التي حصلت «المال» علي شحنة منها للمادة الأولى فقرة «أ» إضافة تعريف الاستيراد بأنه الاتفاق بين بائع من الخارج ومشترٍ من جمهورية مصر العربية.





كما طالبت الشعبة بتعديل المادة الثانية لتصبح «يكون استيراد احتياجات الشركات والأفراد والجهات والمصالح الحكومية والخدمية وما فى حكمها بما لا يخالف القوانين والقواعد الاستيرادية«، بعد أن كانت فى نص اللائحة المعمول بها حاليا «يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقا لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب».





وطالبت الشعبة بتعديل المادة الثالثة من اللائحة لتصبح «يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبى بناء على مايقدم من مستندات من الشركات والجهات العاملة فى جمهورية مصر العربية تفيد أدانة المورد» بدلا من النص الحالى «يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبى يتعمد الإضرار بصالح الاقتصاد المصرى».





وطالبت الشعبة بأن يضاف لنص المادة الرابعة "أن يسمح بالتنازل للمصانع المرخص لها بالتصنيع للأصناف المرفوضة فيما عدا المواد الغذائية" مع الإبقاء على النص الحالى "كما يجوز تعديل نظام الإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج وذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية".





كما طالبت الشعبة بإعادة النظر فى المادة 10، والتى تنص على أن "تقوم الجمارك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع" لتصبح "تحدد فئات المصاريف الإدارية ضمن اللائحة".

وفى المادة 15 طالبت الشعبة بحذف كلمة الإفراج المسبق، خاصة أن النظم الجمركية واحدة واقترحت استمرار النص القائم للمادة "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول لهذه اللائحة الخاصة للمشروعات الانتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين" وإضافة "وذلك بتقديم المستندات الدالة على الأستخدام وتقديم نموذج 5 معتمد من أصحاب الشأن".

وفى المادة 27 طالبت بأستمرار النص الحالى «يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانونى أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراج عن الرسائل التى لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى الموانئ المصرية من سلع أو منتجات أو عبوات مستورد تحمل الصفة التجارية متى أدعى بتعديها على حقوق الملكية الفكرية» مع إضافة "أن تكون الملكية الفكرية حصرية ومثبتة قانونياً".





واقترحت الشعبة أن يبدأ الفصل التاسع بالمادة 33 من اللائحة والتى تنص على أنه "لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوى مؤيدة بالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة من التعدى على هذه الحقوق".

وفى الباب الثانى الخاص بالتصدير تقدمت الشعبة بتعديلات فى المادة 40 بند 3- لتصبح "يجوز تصدير المنتجات الصناعية المصرية مع تقديم المصدر فواتير شراء من هذه المنشآت الصناعية تثبت ماهية الصنف وكمياته مع تقديم مستند من المنشآت الصناعية تفيد عملية الشراء دون النظر لمكونات السجل الصناعى".





ويأتى هذا النص بدلا عن النص الحالى "لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها ولذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية والحرفية والعاديات السياحية".





ولا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أوعلامات هذ المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها."

وبررت الشعبة تغير منطوق تلك المادة كونها تساعد على فتح أسواق التصدير، نظرا لأن أغلب الشركات لاتحصل على فرص تصديرية قوية، مما سيزيد فرص التصدير.





وتضمنت المقترحات المادة 41 الخاصة بتصدير المواد البترولية والتى تنص على أن يسمح بتصدير المذيبات والراتنجات والبويات والدهانات بعد قيام الجمارك بسحب 3 عينات قانونية من مشمول الرسالة.





واقترحت الشعبة أن تضاف إلى هذه المادة "على أن تقوم الشركة المصدرة بإعطاء المصدر شهادة تحليل معتمدة ويذكر فيها مكونات الصنف وماهيته ومحتوياته على أساس أنها الشركة المنتجة" بدلا من سحب عينات ثلاثية عبر الجمارك.





كما طالبت الشعبة بإلغاء المواد 33، 34 وذلك لإتاحة فرص التصدير بدون قيود، كما اقترحت أن يكون نص المادة 49 "على اتحاد الصناعات المصرية إصدار كتيب موضح به المصانع القائمة ومنتجاتها وبياناتها لاستخدامها فى عمليات التصدير".

وفى الفصل الثالث سجل المصدرين أحكام عامة، شملت التعديلات المادة 54 "د" والخاصة الأصناف/ السلع التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها وأصبح التعديل "أن تكون عمليات التصدير مفتوحة طبقاً لاحتياجات السوق العالمية".





وفى المادة 58، أضافت الشعبة على النص الحالى "أنه يجدد القيد من الطالب أو من يمثله قانوناً بخطاب موقع منه شخصياً"، ليصبح النص بعد التعديل "يجدد القيد كل 5 سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد على أن يقدم طلب التجديد من الطالب أو من يمثله قانوناً بخطاب موقع منه شخصياً ويجوز قبول هذا الطلب حتى نهاية السنة التالية لانتهاء صلاحية القيد أو تجديده".





واقترحت الشعبة للمادة 76 أن يكون نصها كالتالى: "تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص السلع المستوردة ويتم تحديد السلع التى تخضع للرقابة على الصادرات والواردات وهى السلع التى تخص المستهلك مباشرة والسلع الغذائية والسلع التى تدخل فى الصناعات الغذائية والسلع الزراعية".





أما السلع المصدرة فهى تخص المصدر على أن يقدم شهادة تحليل موثقة من الجهات المتعامل معها والمشتراة منها أو من شركات التفتيش المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية.

وبالنسبة للسلع التى تخضع للأشعاع يتم فحصها من هيئة الإشعاع، وبالنسبة للبيانات التى يتم إدراجها على الرسائل تكون بإحدى اللغات المتعارف عليها دولياً وهى اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

وأشارت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية ضمن مقترحاتها، إلى أن اللائحة تذكر دائماً كلمة إلكترونياً دون الإشارة إلى كلمة مستند بنكى يفيد تحصيل القيمة، نظرا لأن أغلب أجهزة الكمبيوتر لا تفى بالمطلوب منها.



